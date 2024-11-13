Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà Việt, Số 1 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Đề xuất, lập kế hoạch triển khai các dự án được phân công, bao gồm: phạm vi công việc, yêu cầu dự án, mức độ ưu tiên của dự án, phân tích các yêu cầu đầu tư cho dự án, ...

Tổ chức, triển khai thực hiện dự án, phân công công việc cho các thành viên trong dự án, xác định các rủi ro và kế hoạch phòng ngừa rủi ro dự án, quản lý nguồn lực, theo dõi đốc thúc đội kỹ thuật, ...

Quản lý, điều hành các hoạt động, tài chính của dự án; xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh, đảm bảo hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu.

Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng và đề xuất hướng giải quyết, cầu nối với khách hàng để đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

Phối hợp giữa các phòng ban liên quan, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, sản phẩm đầu ra.

Tổ chức xây dựng hoàn thiện quy trình quản lý dự án.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý dự án trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Kỹ năng quản lý, tổ chức, giải quyết vấn đề, giám sát thực hiện kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint) và các công cụ quản lý dự án như Microsoft Project, ...

Giao tiếp, thuyết trình tốt.

Có khả năng đọc hiểu và trình bày tài liệu bằng tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật tốt

Đam mê, chủ động, sáng tạo trong công việc

Chịu được áp lực trong công việc

Có chứng chỉ trong mảng Quản lý dự án như PMP, PgMP, ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đánh giá bằng chương trình đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, được ghi nhận công bằng và khách quan về đóng góp cá nhân

Review lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ hàng năm

Thưởng vinh danh nhân viên xuất sắc hàng quý, năm

Thưởng vào các dịp Lễ/Tết hàng năm

Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ phục vụ cho công việc

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được trang bị laptop làm việc hiện đại

Tổ chức nhiều hoạt động teambuilding, nghỉ hè hàng năm hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin