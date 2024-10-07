Tuyển QA Manager thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển QA Manager thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5

- 6, toà nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng các tài liệu quản trị vận hành hiện có của các bộ phận tài chính, nhân sự, kinh doanh, vận hành học thuật, IT, Marketing ..., bao gồm nhưng không giới hạn các qui định, qui trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn trên toàn hệ thống. Thống nhất với các bộ phận, chi nhánh nhằm hoạch định những tài liệu quản trị vận hành sẽ sử dụng chung trên toàn hệ thống, những tài liệu sử dụng riêng cấp chi nhánh. Xây dựng/cải tiến và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng của các quy trình vận hành phòng ban. Triển khai đào tạo cho các nhân sự liên quan nhằm đảm bảo hệ thống quản trị vận hành được thực thi theo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm soát việc thực hiện các qui định, quy trình trong quá trình vận hành. Thực hiện các kế hoạch kiểm định chất lượng định kỳ, xác định các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra phương án khắc phục. Phân tích dữ liệu chất lượng, xác định xu hướng và đề xuất các cải tiến cần thiết. Lập báo cáo chất lượng quy trình định kỳ và trình bày kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng cho ban lãnh đạo. Theo dõi và đảm bảo việc thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa. Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao
Thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng các tài liệu quản trị vận hành hiện có của các bộ phận tài chính, nhân sự, kinh doanh, vận hành học thuật, IT, Marketing ..., bao gồm nhưng không giới hạn các qui định, qui trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn trên toàn hệ thống.
Thống nhất với các bộ phận, chi nhánh nhằm hoạch định những tài liệu quản trị vận hành sẽ sử dụng chung trên toàn hệ thống, những tài liệu sử dụng riêng cấp chi nhánh.
Xây dựng/cải tiến và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng của các quy trình vận hành phòng ban.
Triển khai đào tạo cho các nhân sự liên quan nhằm đảm bảo hệ thống quản trị vận hành được thực thi theo đúng tiêu chuẩn chất lượng.
Kiểm soát việc thực hiện các qui định, quy trình trong quá trình vận hành.
Thực hiện các kế hoạch kiểm định chất lượng định kỳ, xác định các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra phương án khắc phục.
Phân tích dữ liệu chất lượng, xác định xu hướng và đề xuất các cải tiến cần thiết.
Lập báo cáo chất lượng quy trình định kỳ và trình bày kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng cho ban lãnh đạo.
Theo dõi và đảm bảo việc thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa.
Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung
Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Giáo dục, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: có ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát và đảm bảo chất lượng, ưu tiên trong ngành giáo dục hoặc các ngành liên quan. Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint, ...). Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Giáo dục, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: có ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát và đảm bảo chất lượng, ưu tiên trong ngành giáo dục hoặc các ngành liên quan.
Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint, ...).
Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
Kiến thức và kỹ năng
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian. Tư duy hệ thống tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và đảm bảo sự chính xác. Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao. Trung thực, nhiệt tình, hòa nhã. Coi trọng và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
Tư duy hệ thống tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và đảm bảo sự chính xác.
Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao.
Trung thực, nhiệt tình, hòa nhã.
Coi trọng và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được công ty cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc trong quá trình làm việc Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại, có nhiều cơ hội để phát huy năng lực bản thân. Được hưởng mọi chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, chế độ phép năm...) và phúc lợi theo chính sách công ty. Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật lao động Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, vui vẻ và có cơ hội thăng tiến.
Được công ty cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại, có nhiều cơ hội để phát huy năng lực bản thân.
Được hưởng mọi chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, chế độ phép năm...) và phúc lợi theo chính sách công ty.
Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật lao động
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, vui vẻ và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Hà Nội Centerpoint, Số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-qa-manager-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205806
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Language Link Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PHÚC TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PHÚC TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần HR Focus Việt Nam
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Product Marketing MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Tư vấn Du học Higher Education International làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Tư vấn Du học Higher Education International
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp TH School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TH School
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ sửa chữa/bảo dưỡng ô tô/xe máy/xe điện Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI (Việt Nam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Dệt Bảo Minh làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dệt Bảo Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11000 - 13000 Triệu Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dệt Bảo Minh làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dệt Bảo Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 21 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 24 Triệu Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 3,000 USD SmartOSC
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 23 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty CP Thời Trang MC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty CP Thời Trang MC Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu công ty tnhh MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - CN Hà Nội
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT ANH HÒA HÀ NỘI
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ICTS
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm