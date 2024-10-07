Tuyển QA Manager thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 - 6, toà nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng các tài liệu quản trị vận hành hiện có của các bộ phận tài chính, nhân sự, kinh doanh, vận hành học thuật, IT, Marketing ..., bao gồm nhưng không giới hạn các qui định, qui trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn trên toàn hệ thống. Thống nhất với các bộ phận, chi nhánh nhằm hoạch định những tài liệu quản trị vận hành sẽ sử dụng chung trên toàn hệ thống, những tài liệu sử dụng riêng cấp chi nhánh. Xây dựng/cải tiến và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng của các quy trình vận hành phòng ban. Triển khai đào tạo cho các nhân sự liên quan nhằm đảm bảo hệ thống quản trị vận hành được thực thi theo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm soát việc thực hiện các qui định, quy trình trong quá trình vận hành. Thực hiện các kế hoạch kiểm định chất lượng định kỳ, xác định các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra phương án khắc phục. Phân tích dữ liệu chất lượng, xác định xu hướng và đề xuất các cải tiến cần thiết. Lập báo cáo chất lượng quy trình định kỳ và trình bày kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng cho ban lãnh đạo. Theo dõi và đảm bảo việc thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa. Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc giao

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung

Trình độ học vấn: tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Giáo dục, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: có ít nhất 5 - 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát và đảm bảo chất lượng, ưu tiên trong ngành giáo dục hoặc các ngành liên quan. Tin học văn phòng: sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint, ...). Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Kiến thức và kỹ năng

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả. Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian. Tư duy hệ thống tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến chi tiết và đảm bảo sự chính xác. Có tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao. Trung thực, nhiệt tình, hòa nhã. Coi trọng và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được công ty cung cấp đầy đủ các trang thiết bị làm việc trong quá trình làm việc Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại, có nhiều cơ hội để phát huy năng lực bản thân. Được hưởng mọi chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, chế độ phép năm...) và phúc lợi theo chính sách công ty. Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật lao động Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, vui vẻ và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

