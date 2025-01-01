Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2, quận 4, Quận 4

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc và kỷ luật.

Quản lý hàng hóa, bao gồm đặt hàng, kiểm tra hàng hóa, sắp xếp kệ hàng và xử lý hàng hóa hư hỏng.

Giám sát hoạt động bán hàng và thu ngân.

Xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Báo cáo kết quả hoạt động của cửa hàng cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong lĩnh vực bán lẻ, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý.

Có kiến thức về thị trường bán lẻ và các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt.

Có khả năng phân tích dữ liệu và tư duy logic.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

