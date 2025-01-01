Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 2, quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc và kỷ luật.
Quản lý hàng hóa, bao gồm đặt hàng, kiểm tra hàng hóa, sắp xếp kệ hàng và xử lý hàng hóa hư hỏng.
Giám sát hoạt động bán hàng và thu ngân.
Xử lý các khiếu nại của khách hàng.
Báo cáo kết quả hoạt động của cửa hàng cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong lĩnh vực bán lẻ, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý.
Có kiến thức về thị trường bán lẻ và các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp tốt.
Có khả năng phân tích dữ liệu và tư duy logic.
Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ AN NA S.E.A

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 310 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

