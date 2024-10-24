Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế J&T Express chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại J&T Express chi nhánh Bắc Ninh
- Hưng Yên:
- Hưng Yên
- Bắc Ninh
- Hải Phòng ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý và điều phối hoạt động kinh doanh, vận hành trong khu vực được phân công
Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển cho khu vực
Giám sát và đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông và logistics trong khu vực
Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính và tài sản của khu vực
Phân tích dữ liệu thị trường, đề xuất cải tiến quy trình và chiến lược kinh doanh
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác trong khu vực
Đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách của công ty và pháp luật liên quan
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của khu vực cho cấp trên
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Logistics hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm lĩnh vực chuyển phát nhanh, logistic, .........
Có kiến thức tốt về quản lý, quản trị kinh doanh và quản lý kho hàng
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và giải quyết vấn đề hiệu quả
Khả năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và ra quyết định
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm quản lý liên quan
Tại J&T Express chi nhánh Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của khu vực
Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và hiệu quả công việc
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại J&T Express chi nhánh Bắc Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
