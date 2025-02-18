Tuyển Quản lý Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Bình Long, P.Phú Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Quản lý kiểm soát các kho.

Theo dõi Xuất - Nhập -Tồn bán thành phẩm/Vật tư mỗi ngày (các bo mạch điện tử).

Nhập - Xuất vào phần mềm.

Kiểm tra đối chiếu số liệu trên phần mềm với số liệu thực tế kho hàng tuần.

Tổng hợp báo cáo mỗi ngày.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8- 13 triệu

Lương tăng 2 lần / năm tháng 4 và tháng 10 hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Được đào tạo kỹ năng mềm.

Lương, thưởng, lễ, tết.

Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép

Hưởng %KPI háng tháng theo năng suất của khối sản xuất

Hỗ trợ tiền cơm

BHXH, BHYT, BHLĐ đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Các chế độ du lịch 1 lần / năm, phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt

