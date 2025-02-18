Tuyển Quản lý Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32 Bình Long, P.Phú Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Quản lý kiểm soát các kho.
Theo dõi Xuất - Nhập -Tồn bán thành phẩm/Vật tư mỗi ngày (các bo mạch điện tử).
Nhập - Xuất vào phần mềm.
Kiểm tra đối chiếu số liệu trên phần mềm với số liệu thực tế kho hàng tuần.
Tổng hợp báo cáo mỗi ngày.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8- 13 triệu
Lương tăng 2 lần / năm tháng 4 và tháng 10 hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Được đào tạo kỹ năng mềm.
Lương, thưởng, lễ, tết.
Mỗi năm có 12 ngày nghỉ phép
Hưởng %KPI háng tháng theo năng suất của khối sản xuất
Hỗ trợ tiền cơm
BHXH, BHYT, BHLĐ đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Các chế độ du lịch 1 lần / năm, phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty CP SX - TM Điện Tử Thiên Thành Đạt
