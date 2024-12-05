Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý hoạt động bán lẻ:
Điều phối và giám sát hoạt động của tất cả các cửa hàng trong chuỗi.
Đảm bảo các cửa hàng hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty.
Quản lý nhân sự:
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên bán lẻ.
Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đưa ra các biện pháp cải thiện và phát triển kỹ năng.
Quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng:
Quản lý hàng tồn kho, đảm bảo hàng hóa luôn đủ số lượng và chất lượng.
Quản lý doanh thu và chi phí:
Đặt và theo dõi các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của các cửa hàng.
Quản lý chi phí vận hành, tối ưu hóa lợi nhuận cho chuỗi bán lẻ.
Chăm sóc khách hàng:
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng tại các cửa hàng luôn đạt tiêu chuẩn cao.
Xử lý khiếu nại và phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Chiến lược và phát triển:
Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng và phát triển chuỗi cửa hàng.
Nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu hướng và đề xuất các kế hoạch phát triển mới.
Báo cáo và phân tích:
Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, hoạt động của các cửa hàng.
Phân tích dữ liệu, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
Có trên 03 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bán lẻ, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc.
Kỹ năng phân tích và quản lý tài chính.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 23- 28 triệu + Thưởng Kpis . Thu nhập trên 30 Triệu
Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý
Cơ hội học tập và phát triển liên tục
Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)
Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐẶNG GIA TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

