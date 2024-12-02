Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A9 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

1. Chế biến và đảm bảo các tiêu chuẩn

Chế biến, đóng gói món ăn đúng quy cách, chất lượng, định lượng món ăn, công thức quy định

Hướng dẫn và kiểm soát nhân viên bếp chế biến món ăn đúng quy trình, cam kết

Sắp xếp, phân loại hàng hoá để đảm bảo gọn gàng, đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản

Cải tiến và nâng cao chất lượng món ăn, đề xuất cho ra món ăn mới phù hợp mô hình kinh doanh

Lường trước những trường hợp có thể xảy ra để chủ động phương án xử lý: Thiếu hụt hàng hoá, quá tải đơn hàng, thiếu hụt nhân sự chế biến

2. Quản lí tối ưu các chỉ số kiểm soát

Giám sát chất lượng đầu vào, chi phí vận hành các chỉ số, đảm bảo đúng tiêu chuẩn tránh hao hụt, hủy

Tổ chức sắp xếp bảo quản theo nguyên tắc FIFO

Theo dõi Kiểm tra đề xuất bảo trì các thiết bị máy móc, để đảm bảo vận hành

3. Quản lí nhân sự & hàng hóa

Phụ trách đặt hàng , nhận hàng, chuyển hàng cho các chi nhánh theo các nhóm NH đưa ra, cập nhật lên hệ thống

Quản lý, tối ưu hóa hiệu quả công việc nâng cao năng suất và đảm bảo định biên nhân sự phù hợp.

Tham gia phỏng vấn,, trainning nhân viên bếp

Tuổi từ 27-40 tuổi

Có kinh nghiệm chuyên môn vị trí hiện tại Bếp Nhật SSM mảng bán lẻ ít nhất 2 năm

Kỹ năng Quản lý tổ chức, phân công nhiệm vụ, đào tạo

Kỹ năng xử lý tình huống

Phát triển sản phẩm mới

Nhanh nhẹn, siêng năng, sức khỏe tốt

Làm full time xoay ca 8h/ngày tại cơ sở Tân Mỹ và Phạm Văn Hai

Ca làm việc: Ca sáng: 6h30 - 14h30; Ca chiều : 13h - 21h.

Lương cơ bản 18 - 25 triệu + thưởng Kpis hàng tháng/Qúy/Năm. Thu nhập từ 18 - 30tr ++

Tháng nghỉ 4 ngày.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên

Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.

Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “ Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân”

Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

