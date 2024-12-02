Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A9 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Chế biến và đảm bảo các tiêu chuẩn
Chế biến, đóng gói món ăn đúng quy cách, chất lượng, định lượng món ăn, công thức quy định
Hướng dẫn và kiểm soát nhân viên bếp chế biến món ăn đúng quy trình, cam kết
Sắp xếp, phân loại hàng hoá để đảm bảo gọn gàng, đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản
Cải tiến và nâng cao chất lượng món ăn, đề xuất cho ra món ăn mới phù hợp mô hình kinh doanh
Lường trước những trường hợp có thể xảy ra để chủ động phương án xử lý: Thiếu hụt hàng hoá, quá tải đơn hàng, thiếu hụt nhân sự chế biến
2. Quản lí tối ưu các chỉ số kiểm soát
Giám sát chất lượng đầu vào, chi phí vận hành các chỉ số, đảm bảo đúng tiêu chuẩn tránh hao hụt, hủy
Tổ chức sắp xếp bảo quản theo nguyên tắc FIFO
Theo dõi Kiểm tra đề xuất bảo trì các thiết bị máy móc, để đảm bảo vận hành
3. Quản lí nhân sự & hàng hóa
Phụ trách đặt hàng , nhận hàng, chuyển hàng cho các chi nhánh theo các nhóm NH đưa ra, cập nhật lên hệ thống
Quản lý, tối ưu hóa hiệu quả công việc nâng cao năng suất và đảm bảo định biên nhân sự phù hợp.
Tham gia phỏng vấn,, trainning nhân viên bếp

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 27-40 tuổi
Có kinh nghiệm chuyên môn vị trí hiện tại Bếp Nhật SSM mảng bán lẻ ít nhất 2 năm
Kỹ năng Quản lý tổ chức, phân công nhiệm vụ, đào tạo
Kỹ năng xử lý tình huống
Phát triển sản phẩm mới
Nhanh nhẹn, siêng năng, sức khỏe tốt
Làm full time xoay ca 8h/ngày tại cơ sở Tân Mỹ và Phạm Văn Hai
Ca làm việc: Ca sáng: 6h30 - 14h30; Ca chiều : 13h - 21h.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 18 - 25 triệu + thưởng Kpis hàng tháng/Qúy/Năm. Thu nhập từ 18 - 30tr ++
Tháng nghỉ 4 ngày.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên
Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.
Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “ Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân”
Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

