Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, P.14, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức, sắp xếp và quản lý chung mọi hoạt động của phòng: bố trí, điều động & đào tạo nhân sự phòng. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện CV của nhân viên...để hoàn thành công việc của phòng hiệu quả.

Dựa vào kế hoạch kinh doanh sản xuất để xây dựn kế hàng mua hàng tổng hợp theo tháng /quý trình BGĐ phê duyệt và thực hiện, báo cáo việc thực hiện KHMH hàng tháng.

Lập kế hoạch thanh toán phi phí hàng tháng của phòng gởi P.TCKT và BGĐ.

Kiểm tra ký duyệt tất cả các kế hoạch mua hàng, đơn mua hàng, hồ sơ thanh toán, quyết toán mua hàng ....

Kiểm soát giá mua hàng của từng nhân sự phụ trách.

Quản lý danh sách các NCC phụ trách.

Phân tích và báo cáo tình hình biến động giá vật tư hàng tháng/quý

Thực hiện báo cáo định kỳ cho BGĐ và các công việc theo yêu cầu của BGĐ.

Thiết lập, quản lý và thực hiện các hợp đồng nhập khẩu cũng như các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng.

Kiểm soát việc lập bộ chứng từ nhập khẩu hàng của tất cả các sản phẩm Công ty

Theo dõi quá trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu và khiếu nại với nhà cung cấp. Yêu cầu nhà cung cấp gửi linh kiện thay thế (gửi bồi thường, gửi bảo hành...).

Đàm phán, thương lượng giá cả, phương thức thanh toán, thời gian giao hàng, điều kiện khác nếu cần thiết với nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Giao dịch làm việc với các đối tác nước ngoài, chào hàng, báo giá, theo dõi các chào hàng.

Cập nhật thông tin về các chính sách xuất nhập khẩu của nhà nước.

Bảo quản, lưu giữ các chứng từ thuộc phạm vi trách nhiệm theo đúng quy định.

Tìm kiếm nhà cung cấp mới theo định hướng thị trường, nhà cung cấp mục tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng mua hàng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tạo động lực cho nhân viên.

Khả năng nắm bắt, tổng hợp và xử lý thông tin.

Khả năng quản lý điều hành nhân viên.

Kỹ năng đàm phán giá với nhà cung cấp.

Tiếng anh thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Sử dụng nguồn lực, thông tin của Công ty trong phạm vi quy định.

Đề xuất các kế hoạch, chính sách, phương pháp để thực hiện hiệu quả công việc được giao.

Đề xuất tăng lương, thưởng và chế độ cho nhân viên trong phòng

Có quyền đề xuất tuyển chọn, bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân viên dưới quyền

Hưởng chế độ chính sách của phòng mua hàng

Hưởng phúc lợi của công ty theo đúng quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin