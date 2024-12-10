Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5,đường số 8,KDC Hà Đô 3/2 phường 12,quận 10,Tp. HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tìm kiếm các nhà cung cấp kho tại Việt Nam đáp ứng yêu cầu của công ty, đánh giá khả năng dịch vụ của nhà cung cấp, giảm chi phí lưu trữ.

Dựa trên nhu cầu kinh doanh, xây dựng kế hoạch lưu trữ, giao tiếp kịp thời với nhà cung cấp để đảm bảo lưu trữ hiệu quả và chi phí thấp.

Liên hệ với các bộ phận nghiên cứu và nhà cung cấp, hỗ trợ thực hiện và tối ưu hóa các tiêu chuẩn vận hành của mô-đun kho hàng quốc tế trên nền tảng.

Phát triển và quản lý các nhà cung cấp kho tại địa phương, đánh giá chất lượng và quản lý hàng ngày.

Xử lý các vấn đề phản hồi từ khách hàng và nhà cung cấp một cách kịp thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy việc tối ưu hóa nền tảng xuất khẩu.

Phối hợp và kết nối công việc với các phòng ban liên quan trong công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo phân bố các nhà cung cấp kho tại Việt Nam, hiểu rõ về nhà cung cấp và các ưu đãi giảm giá vận chuyển, cách tính phí, ưu điểm, đặc điểm, phạm vi mạng lưới và thời gian hiệu quả.

Nắm vững các kênh và mô hình vận chuyển từ kho cuối tại Việt Nam cũng như quy trình hoạt động, và các dịch vụ của kho hàng quốc tế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kho tại Việt Nam;

Có khả năng giao tiếp và tổ chức phối hợp tốt, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ. Có tư duy logic, chịu áp lực tốt, yêu thích ngành logistics thương mại điện tử xuyên biên giới.

Biết tiếng trung giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương

Đóng BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng lễ Tết căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung

Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 từ Thứ 2 - Thứ 6

Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, nghỉ phép năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIANXINGYUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin