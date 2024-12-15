Tuyển Quản lý Công ty TNHH VietPhil Education Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 + 2 Phan Tôn, Quận 1 - Nước Ngoài, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, >20 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, hướng ngoại

- Tiếng Anh giao tiếp khá, giỏi

- Yêu thích làm việc với trẻ em, tận tâm, chu đáo, có trách nhiệm.

- Dễ dàng và yêu thích giao tiếp với học sinh trong các nhóm tuổi: 6-10, 10-14, 14-17

- Ưu tiên ứng viên có 1 trong các kinh nghiệm sau: hỗ trợ và tham gia tổ chức trại hè/chương trình ngoại khóa, dạy học/trợ giảng lớp học tiếng Anh; tổ chức sự kiện tại lớp/trường/nhóm tình nguyện; hoặc ứng viên biết quay phim, chụp ảnh, dựng phim

- Ưu tiên giáo viên mầm non, giáo viên tiếng Anh các trường tiểu học, THCS, THPT, sinh viên năm cuối các trường thuộc khối ngành Sư Phạm; nhân sự làm trong ngành Y tế; sinh viên đại học trong ngành Y, Dược

- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh B2/IELTS 6.5 trở lên

Tại Công ty TNHH VietPhil Education Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: tùy theo thời gian làm việc trong trại hè và sự kiện (từ 100 usd trở lên); cụ thể trao đổi trong phỏng vấn;

- Miễn phí 100% vé máy bay, chỗ ăn, ở trong quá trình tham gia trại hè tại nước ngoài;

- Được training miễn phí các lớp kỹ năng hàng tuần/tháng từ tháng 1->5/2025;

- Làm việc trong môi trường quốc tế, năng động, trẻ trung;

- Có cơ hội ở lại làm việc tại Philippines/Singapore/Úc;

- Nhận chứng chỉ hoàn thành sau khi kết thúc chương trình và ưu tiên cộng tác trong các năm tiếp theo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VietPhil Education Group Việt Nam

