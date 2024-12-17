Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Quản lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Phát triển Kinh Doanh (30%)
- Phụ trách phát triển ngành hàng FRESH của công ty: Tươi sống, đông lạnh và hải sản khô.
- Thực hiện theo mục tiêu Doanh Thu/ Lợi Nhuận ngành hàng Tháng/ Quý/ Năm
- Thực hiện các chương trình Khuyến Mãi, bán hàng: Tính toán giá bán, lợi nhuận, số lượng bán, doanh thu dự kiến.
- Tác động đến các kênh bán chủ đạo có sản phẩm thuộc ngành hàng quản lý.
- Làm việc với DVKH, Marketing thường xuyên để thực hiện chương trình chạy chỉ tiêu ngành hàng
- Phối hợp khối kinh doanh để phát triển các hình thức, kênh bán hàng mới
2. Quản lý Mua Hàng Và Nhà Cung Cấp (30%)
- Quản lý Team mua hàng để duyệt giá mua và các quyết định điều chỉnh giá mua, giá bán
- Quản lý và làm việc với nhà cung cấp để đàm phán các chiết khấu.
- Quản lý đặt hàng, duyệt lệnh đặt hàng, quản lý cung ứng để đáp ứng hoạt động kinh doanh bán hàng.
3. Phát Triển Sản Phẩm (20%)
- Nghiên cứu và ra mắt sản phẩm mới thuộc ngành hàng
- Đánh giá sản phẩm để cải thiện, phát triển hơn hoặc loại bỏ.
- Cải tiến bao bì và các kế hoạch phát triển sản phẩm ngành hàng
- Báo cáo các sản phẩm Keys (sản phẩm chủ lực) để định hướng tập trung
4. Báo cáo và Tối ưu chỉ số chính ngành hàng phụ trách (20%)
- Chỉ số hao hụt hàng hoá
- Tiến độ ngành hàng và ngành hàng ở các kênh bán.
- Tiếp nhận các phản hồi khiếu nại và để làm việc các bộ phận liên quan cải tiến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.
- Thực hiện các công việc để tối ưu và phát triển ngành hàng.
- Thay đổi layout và các đề xuất phát triển kênh bán hàng

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất kinh nghiệm 02 năm ở vị trí quản lý ngành hàng bán lẻ hoặc vận hành chuỗi
- Tốt nghiệp Đại Học trở lên
- Có kỹ năng đánh giá ẩm thực, sản phẩm tốt và yêu thích ẩm thực, ăn uống.
- Có khả năng phân tích dữ liệu và hiểu được các chỉ số kinh doanh để phù hợp điều hành ngành hàng
- Tư duy thực tế, nhạy bén với thị trường, tư duy tốt về trải nghiệm hành vi khách hàng, khả năng thích ứng và linh hoạt trong công việc.
- Tính cam kết cao, chăm chỉ và chi tiết công việc để đảm bảo hệ thống vận hành chính xác.
- Có khả năng chịu được áp lực và tinh thần mạnh mẽ theo đuổi các mục tiêu thách thức.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20 - 25 triệu, Thưởng KPIs Tháng / Quý. Thưởng năm hấp dẫn theo khả năng thực hiện mục tiêu.
- Thời gian làm việc : 8h-17h từ Thứ 2 - Thứ 6; 8h-12h Thứ 7
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cởi mở, công bằng, khuyến khích tư duy sáng tạo và coi trọng năng lực của nhân viên.
- Cơ hội có được nhiều ưu đãi đặc quyền từ công ty theo khả năng đóng góp và cống hiến.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao và không giới hạn, đề cao năng lực của nhân viên trẻ có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.
- Có các chương trình đào tạo chuyên sâu, hoặc cấp ngân sách học tập nâng cao năng lực làm việc của nhân viên theo một trong những gía trị cốt lõi của công ty “Luôn tiến tới”.
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ Lễ Tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job270194
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FTB GROUP
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty TNHH FTB GROUP
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EVERGRIN ACADEMY
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Khang Minh
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Khang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Khang Minh
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/04/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Tuyển Quản lý Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Hạn nộp: 13/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 12/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Tuyển Quản lý Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Hộ Kinh Doanh PHOENIX CAFÉ 103
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỰC PHẨM THÀNH ĐÔ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON RIVERSIDE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tư Vấn RealtyLink (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EXTRIM
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý I Can Read làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận I Can Read
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Everest Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Everest Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ TOÀN CẦU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MENAS
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DATRACO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Anova Feed
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AN HẢI VN
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH LA MILAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH LA MILAN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ULTD THỊNH PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh doanh Nhất Tín
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ RỒNG XANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm