Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183/76 Nguyễn Văn Khối, Phường 8, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

+ Kinh nghiệm 1 năm trong quản lý sàn TMĐT.

+ Tinh thần luôn lạc quan và có nhiều ý tưởng sáng tạo.

+ Nhạy bén về xu hướng và biết cách cài đặt giá, chạy quảng cáo trên các sàn.

+ Hiểu biết về luật trên các sàn TMĐT.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Năng động, sáng tạo về nội dung.

+ Chịu khó học hỏi.

+ Hoà đồng, vui vẻ, năng lượng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Hưởng BHXH, BHYT, chế độ thai sản theo quy định nhà nước và các phúc lợi khác: giảm 20-30% khi mua sản phẩm công ty, uống 1 ly cà phê.

- Xét tăng lương định kỳ 12 tháng /lần 5%-10%

+ Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13,... theo quy định nhà nước.

+ Thưởng KPI đạt cao.

+ Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

+ Khám sức khoẻ định kỳ: 1 lần/năm

+ Ngoại khóa, du lịch nghỉ mát hằng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ HT GROUP

