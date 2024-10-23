Tuyển Quản lý Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 P. Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhận chỉ tiêu doanh số khoán từ Giám đốc Nhà Sách giao theo tháng/quý/năm, kiểm soát và thúc đẩy viêc thực hiện tiến độ hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

Tổ chức bán hàng và giải quyết xử lý các tình huống phát sinh.

Lập kế hoạch phân công công việc cho nhân viên, kiểm soát thực hiện.

Triển khai các chương trình quảng bá, khuyến mại, tổ chức event ngày khai trương theo chỉ đạo của Giám đốc Nhà Sách.

Quản lý hàng hoá trong các khâu nhập/xuất, trưng bày,...

Các công việc khác theo chỉ đạo Giám đốc Nhà Sách.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên

Ứng viên có kinh nghiệm quản lý bán lẻ tối thiểu 1 năm trở lên

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giải quyết tình huống tốt

Khả năng bao quát, tổ chức sắp xếp công việc khoa học, chịu áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 11.000.000 VND + thưởng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ngay sau khi tiếp nhận lên chính thức, phụ cấp ăn trưa

Được đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ, kỹ năng mềm nâng cao tinh thần làm việc khả năng tiềm ẩn của bản thân

Công ty phát triển nhanh và mạnh, công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hưởng các chế độ phúc lợi về ngày lễ theo quy định của Nhà nước và theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động tập thể: họp giao ban, Sinh nhật tháng, teambuilding quí, du lịch công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa

