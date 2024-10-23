Tuyển Quản lý Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3 P. Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Nhận chỉ tiêu doanh số khoán từ Giám đốc Nhà Sách giao theo tháng/quý/năm, kiểm soát và thúc đẩy viêc thực hiện tiến độ hoàn thành chỉ tiêu doanh số. Tổ chức bán hàng và giải quyết xử lý các tình huống phát sinh. Lập kế hoạch phân công công việc cho nhân viên, kiểm soát thực hiện. Triển khai các chương trình quảng bá, khuyến mại, tổ chức event ngày khai trương theo chỉ đạo của Giám đốc Nhà Sách. Quản lý hàng hoá trong các khâu nhập/xuất, trưng bày,... Các công việc khác theo chỉ đạo Giám đốc Nhà Sách.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên
Ứng viên có kinh nghiệm quản lý bán lẻ tối thiểu 1 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giải quyết tình huống tốt
Khả năng bao quát, tổ chức sắp xếp công việc khoa học, chịu áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000 - 11.000.000 VND + thưởng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ngay sau khi tiếp nhận lên chính thức, phụ cấp ăn trưa
Được đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ, kỹ năng mềm nâng cao tinh thần làm việc khả năng tiềm ẩn của bản thân
Công ty phát triển nhanh và mạnh, công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, hưởng các chế độ phúc lợi về ngày lễ theo quy định của Nhà nước và theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động tập thể: họp giao ban, Sinh nhật tháng, teambuilding quí, du lịch công ty

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần văn hoá giáo dục Hadosa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa B7D6 ngõ 56, Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

