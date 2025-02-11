Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chuỗi cửa hàng siêu thị/ cửa hàng tiện ích theo tiêu chí Công ty đưa ra phù hợp với đối tượng khách hàng tại các nhà máy KCN (Hàn, Nhật, Trung, VN...)

- Phối hợp với Ban Giám Đốc lên kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng chuỗi siêu thị bán lẻ /cửa hàng tiện ích và chiến lược phát triển.

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Xây dựng cơ cấu nghành hàng phù hợp mô hình hoạt động.

- Triển khai, quản lý và theo dõi hoạt động xây dựng theo kế hoạch đề ra

- Xây dựng và tuyển dụng nhân sự các phòng ban vận hành cho chuỗi cửa hàng.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhằm đảm bảo chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu công ty.

- Triển khai thực hiện chức năng các phòng ban theo kế hoạch và chiến lược phát triển

- Xây dựng, duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý vận hành chuỗi cửa hàng phù hợp, các mục tiêu, chiến lược của công ty dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về thị trường bán lẻ

- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh, nhân sự, kế hoạch phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc quản lý vận hành chuỗi siêu thị bán lẻ / cửa hàng trong ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu

- Xây dựng và phối hợp thực hiện các kế hoạch nghiên cứu và đánh giá thị trường trong từng giai đoạn, để đảm bảo việc xây dựng, thực hiện các kế hoạch kinh doanh một cách có hiệu quả nhất

- Thực hiện việc báo cáo theo định kỳ các chỉ tiêu và số liệu liên quan đến toàn bộ hoạt động của chuỗi siêu thị bán lẻ bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nhân sự, tỉ lệ đứt hàng, quản lý hàng cận đát, hàng topsales,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh,

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tiếng Tiếng Anh

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng quản lý chuỗi

Kỹ năng lập, giám sát và thực hiện kế hoạch theo mục tiêu

Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt

Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao việc, sắp xếp và quản lý công việc

Kỹ năng truyền cảm hứng và tạo động lực, nắm bắt tâm lý của bộ phận

Kỹ năng đào tạo, huấn luyện

Thành thạo tin học văn phòng và các ứng dụng phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

