Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 91 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức các kỳ thi nội bộ và các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế do công ty triển khai.
- Phụ trách các công tác tổ chức các bài thi trên giấy và bài thi trên máy vi tính như:
o Tổng hợp, quản lý danh sách thí sinh đăng ký thi.
o Thực hiện các công tác hậu cần trong quá trình chuẩn bị và quản lý thi.
o Nắm rõ quy trình tổ chức thi và tập huấn phổ biến cho giám thị, giám khảo
về quy trình thi.
o Phối hợp với các phòng ban và đối tác (nếu có) để tổ chức thi.
o Phụ trách kiểm tra, quản lý và giám sát các thí sinh các buổi thi, đảm bảo thực hiện đúng quy trình của đối tác khảo thí và công ty.
o Xử lý tình huống liên quan đến việc tổ chức thi theo đúng quy trình được tập huấn.
o Theo dõi và tổng hợp, phát chứng chỉ cho thí sinh sau kỳ thi.
- Nắm vững kiến thức về chương trình học và các chứng chỉ, chuẩn khảo thí, bài thi quốc tế của công ty để tổ chức tốt các kỳ thi và phổ biến cho các phòng ban có liên quan.
- Nắm rõ và thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình luyện thi, tài liệu luyện thi mà công ty đang triển khai. Trả lời tư vấn và hỗ trợ Phụ huynh/thí sinh về các câu hỏi liên quan đến các bài thi phụ trách, bao gồm hỗ trợ và tư vấn về bài thi, giá trị công nhận, hướng dẫn cách đăng ký, trả kết quả, tư vấn về tài liệu luyện thi...
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng, hướng dẫn cách mua các sản phẩm luyện thi của công ty. Phối hợp với bộ phận marketing để giới thiệu các sản phẩm luyện thi của công ty.
- Hỗ trợ bộ phận marketing tham gia các hoạt động quảng bá về các chứng chỉ quốc tế như hội thảo, triển lãm giáo dục để tư vấn thông tin về các bài thi quốc tế.2
- Phối hợp với bộ phận học vụ trong các công tác học vụ liên quan như quản lý lớp học, liên lạc với phụ huynh học sinh, cũng như hỗ trợ với các hoạt động trong lớp.
- Dịch thuật các tài liệu Anh – Việt và ngược lại để phục vụ cho công việc.
- Hỗ trợ trong các công tác khác do BGĐ giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng đại học chuyên ngành sư phạm Anh hoặc ngôn ngữ Anh và chứng chỉ sư phạm tương đương.
- Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.0 trở lên
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công việc trong các vị trí liên quan trong lĩnh vực giáo dục.
- Có kỹ năng Tin học văn phòng tốt (Word, Excel, Powerpoint).
- Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc
- Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trách nhiệm về tính chính xác và bảo mật của các công việc được giao.
- Có khả năng làm việc với áp lực cao, làm việc nhóm.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày ý tưởng mạch lạc, rõ ràng.
- Sẵn sàng học hỏi và thử thách bản thân trong công việc.
- Có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thoả thuận
- Ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật.
- Được tham gia đóng nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN... theo đúng quy định của pháp luật và được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được hưởng các chế độ đãi ngộ bao gồm: Nghỉ phép hàng năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ, thưởng lễ, tết...
- Trong quá trình làm viêc có cơ hội được học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.
- Được đánh giá khen thưởng theo quy định của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc các công việc được phân công.
- Công ty cung cấp suất ăn trưa cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 41 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

