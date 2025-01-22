Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý và xây dựng tài liệu: Soạn thảo, quản lý quy trình, quy định, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ dịch vụ khách hang (DVKH) và chất lượng dịch vụ;
• Kiểm soát và giám sát: Giám sát hoạt động vận hành, nhắc nhở thực hiện quy định, quy trình liên quan DVKH và chất lượng dịch vụ;
• Nhân sự: Điều phối, bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự và phân công hỗ trợ xử lý các yêu cầu nghiệp vụ DVKH;
• Hỗ trợ và xử lý nghiệp vụ: Giải đáp yêu cầu, hướng dẫn xử lý sai lỗi và phối hợp cải tiến quy trình nghiệp vụ liên quan DVKH và an toàn kho quỹ;
• Xử lý khiếu nại: Giải quyết ý kiến phàn nàn, khiếu nại của khách hàng liên quan nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ;
• Đào tạo và đánh giá: Xây dựng kế hoạch đào tạo, hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ;
• Quản lý nhân sự: Lập kế hoạch định biên, đào tạo, phát triển, và giám sát công việc để đảm bảo vận hành hiệu quả;
• Công việc khác: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công từ Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ học vấn:
Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
