Tuyển Quản lý Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý chất lượng

• Quản lý các sản phẩm, tài nguyên, thông tin được tạo ra trong quá trình hoạt động của Trung tâm CNTT.

• Đầu mối, phối hợp với các bộ phận khác xây dựng các quy trình quy định nội bộ Trung tâm CNTT hoặc các quy trình do Trung tâm CNTT làm đầu mối.

• Giám sát thực hiện quy trình, quy định tại Trung tâm CNTT.

• Xây dựng các báo cáo chất lượng.

• Làm đầu mối xây dựng và quản lý hệ thống các chuẩn về tổ chức và xử lý thông tin trong toàn BAOVIET Bank. Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện chuẩn hóa thông tin.

• Quản lý, cấp phát mã dự án nội bộ Trung tâm CNTT.

• Quản lý thông tin về báo cáo công việc cá nhân nội bộ Trung tâm CNTT

- Điều phối dự án

• Tham gia hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thầu, hồ sơ nghiệm thu, thực hiện các thủ tục quyết toán dự án.

• Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ dự án. Phối hợp với các bộ phận khác trong công tác thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

• Lập lịch và sắp xếp chương trình làm việc theo chỉ đạo của Ban QTDA; Thư ký các dự án CNTT; Lập biên bản họp hoặc thông báo họp dự án.

• Hỗ trợ Ban QTDA trong quá trình điều phối nhân sự thực hiện dự án.