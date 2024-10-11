Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 52

- 54 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý sản phẩm:
+ Hỗ trợ kinh doanh giao dịch sản phẩm, xuất các phiếu bán hàng và các Hợp đồng liên quan.
+ Cập nhật các chính sách bàn hàng và chương trình kinh doanh
+ Tính chi phí marketing, hoa hồng cho kinh doanh
+ Tạo Hợp đồng, phụ lục, tính phí dịch vụ cho các đơn vị
+ Báo cáo doanh thu cho Ban Tổng Giám Đốc định kỳ/ đột xuất.
+ Thông báo các chính sách bán hàng liên quan từng dự án theo tháng/Quý
- Hỗ trợ khách hàng:
+ Quản lý và cập nhật những phản hồi của Khách hàng lên Đất Xanh Care.
+ Cập nhật hình ảnh tiến độ và pháp lý theo từng dự án lên hệ thống Đất Xanh Care.
- Hỗ trợ bán hàng tại các sự kiện lớn/ nhỏ do Công ty tổ chức
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có ngoại hình. Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh tế, tài chính Có Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sale admin tại các Công ty BĐS là chủ đầu tư lớn, quy mô Giao tiếp tốt; Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc
Nữ, có ngoại hình.
Tốt nghiệp Đại học khối ngành kinh tế, tài chính
Có Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sale admin tại các Công ty BĐS là chủ đầu tư lớn, quy mô
Giao tiếp tốt; Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt
Tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm quốc tế, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ Thưởng KPI + Thưởng nóng hấp dẫn theo chương trình hàng tháng, quý.v.v. và xét tăng lương hàng năm Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn
Bảo hiểm quốc tế, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ
Thưởng KPI + Thưởng nóng hấp dẫn theo chương trình hàng tháng, quý.v.v. và xét tăng lương hàng năm
Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương
Phụ cấp tiền ăn trưa, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô
Được tham gia các khóa đào tạo - huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

