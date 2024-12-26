Tuyển Nhân viên kinh doanh Học Viện Focus Learning làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 148 Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

Tìm kiếm khách hàng qua kênh telesales, đi thị trường.

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các chương trình, khóa học của Focus Learning.

Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.

Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính

Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Theo dõi và cập nhật tiến độ học tập của học sinh tới phụ huynh.

Trao đổi với phụ huynh về học phí và kết quả học tập của học sinh

Nhận phản hồi hoặc khiếu nại và giải quyết

Thông báo cho phụ huynh nếu có bất kỳ thông báo nào, thay đổi mới đối với lớp học, giáo viên, …

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

● Có kỹ năng sales

● Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

● Kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

● Nhiệt tình và năng lượng

● Hình thức làm việc: Toàn thời gian, xoay ca, có làm thứ BảyvàChủ Nhật

Tại Học Viện Focus Learning Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ngành kinh doanh.

Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (Công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh)

Nơi làm việc:

- Trung tâm Lê Duẩn: 148 Lê Duẩn, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

● Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

● Có kỹ năng sales

● Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.

● Kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là một lợi thế.

● Nhiệt tình và năng lượng

● Hình thức làm việc: Toàn thời gian, xoay ca, có làm thứ BảyvàChủ Nhật

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đà Nẵng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Focus Learning

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin