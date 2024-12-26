Tuyển Nhân viên kinh doanh Học Viện Focus Learning làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Học Viện Focus Learning
- Đà Nẵng:
- 148 Lê Duẩn, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Mô tả công việc:
Tìm kiếm khách hàng qua kênh telesales, đi thị trường.
Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các chương trình, khóa học của Focus Learning.
Giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các chương trình đào tạo.
Hoạch định kế hoạch cho khách hàng về các khóa học phù hợp với nhu cầu và tài chính
Hỗ trợ khách hàng trong việc thi xếp lớp và ghi danh cho học viên
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Theo dõi và cập nhật tiến độ học tập của học sinh tới phụ huynh.
Trao đổi với phụ huynh về học phí và kết quả học tập của học sinh
Nhận phản hồi hoặc khiếu nại và giải quyết
Thông báo cho phụ huynh nếu có bất kỳ thông báo nào, thay đổi mới đối với lớp học, giáo viên, …
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Có kỹ năng sales
● Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
● Kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh là một lợi thế.
● Nhiệt tình và năng lượng
● Hình thức làm việc: Toàn thời gian, xoay ca, có làm thứ BảyvàChủ Nhật
Tại Học Viện Focus Learning Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ ngành kinh doanh.
Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (Công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh)
Nơi làm việc:
- Trung tâm Lê Duẩn: 148 Lê Duẩn, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Giáo dục / Đào tạo
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đà Nẵng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Focus Learning
