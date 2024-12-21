Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
- Đà Nẵng: PNJ 123 Hùng Vương, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công tác khảo sát, lập bản vẽ hiện trạng của dự án xây dựng nâng cấp mở mới CH.
Hỗ trợ lập, kiểm tra, soát xét dự toán thi công, báo giá của nhà thầu.
Kiểm tra, lưu trữ Hồ sơ thi công, hồ sơ thanh quyết toán công trình.
Tham gia, hỗ trợ công tác theo dõi tiến độ thi công, tiến độ xử lý bảo hành của các nhà thầu và báo cáo lại với quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, có kỹ năng đọc bản vẽ, lập dự toán căn bản
Sử dụng autocad, tin học văn phòng.
Làm việc tại Văn Phòng PNJ 123 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 buổi/tuần trong giờ hành chính (thứ 2-6), T7 CN nghỉ
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thực tế.
Tiếp cận với các phương pháp làm việc và vận hành hệ thống lớn.
Đào tạo bởi những anh chị có nghiệp vụ chuyên nghiệp
Tham gia các họat động tập thể
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
