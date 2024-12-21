Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: PNJ 123 Hùng Vương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác khảo sát, lập bản vẽ hiện trạng của dự án xây dựng nâng cấp mở mới CH.

Hỗ trợ lập, kiểm tra, soát xét dự toán thi công, báo giá của nhà thầu.

Kiểm tra, lưu trữ Hồ sơ thi công, hồ sơ thanh quyết toán công trình.

Tham gia, hỗ trợ công tác theo dõi tiến độ thi công, tiến độ xử lý bảo hành của các nhà thầu và báo cáo lại với quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, các chuyên ngành liên quan kỹ thuật, ...

Nhanh nhẹn, có kỹ năng đọc bản vẽ, lập dự toán căn bản

Sử dụng autocad, tin học văn phòng.

Làm việc tại Văn Phòng PNJ 123 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng

Thời gian thực tập: Tối thiểu 3 buổi/tuần trong giờ hành chính (thứ 2-6), T7 CN nghỉ

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ dấu xác nhận thực tập cho sinh viên.

Trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thực tế.

Tiếp cận với các phương pháp làm việc và vận hành hệ thống lớn.

Đào tạo bởi những anh chị có nghiệp vụ chuyên nghiệp

Tham gia các họat động tập thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin