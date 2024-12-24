Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Art Beauty làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 6, 112 đường 30/4, Phường. Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, phản hồi của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Ghi nhận thông tin khách hàng, lịch sử sử dụng dịch vụ.

Nắm rõ quy trình và tư vấn sử dụng sản phẩm đúng quy trình của Công ty.

Quản lý thông tin khách hàng trên Icheck, Zalo OA, Getfly,....

Giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm của Công ty cho khách hàng.

Thực hiện các công việc hành chính, hỗ trợ lên đơn theo sự phân công của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá của Công ty

Luôn giữ thái độ tích cực, niềm nở, thân thiện và chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng.

Các công việc khác được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Phỏng vấn trước 15/01/2025. Nhân việc sau Tết âm lịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống.

Yêu thích ngành nghề làm đẹp, có kiến thức cơ bản về các dịch vụ Spa.

Đã từng dùng các phần mềm CSKH là 1 lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng đi công tác

Tại Công ty Cổ phần Art Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng chăm sóc khách hàng, kiến thức về các dịch vụ và Sản phẩm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến cao cho những ứng viên có năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Art Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin