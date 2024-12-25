Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 9, toà nhà Bưu điện Đà Nẵng, 271 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lấy BKG, submit chứng từ xuất khẩu (nhập khẩu).

Kiểm tra in scan và sắp xếp chứng từ.

Hỗ trợ các công việc xử lý chứng từ và các công việc khác.

Lưu trữ hồ sơ, nhập liệu chứng từ xuất nhập khẩu.

Theo dõi lịch trình lô hàng, update cho sale

Báo cáo công việc với trưởng bộ phận , làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics, kinh tế vận tải,..và các chuyên ngành liên quan

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung

Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

TTS được hỗ trợ lương thưởng

Du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp

Được cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc

Công ty sẵn sàng đào tạo và định hướng phát triển nghề nghiệp. Làm việc chính thức sau thời gian học việc.

Chế độ tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.