Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
- Đà Nẵng: Tầng 9, toà nhà Bưu điện Đà Nẵng, 271 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lấy BKG, submit chứng từ xuất khẩu (nhập khẩu).
Kiểm tra in scan và sắp xếp chứng từ.
Hỗ trợ các công việc xử lý chứng từ và các công việc khác.
Lưu trữ hồ sơ, nhập liệu chứng từ xuất nhập khẩu.
Theo dõi lịch trình lô hàng, update cho sale
Báo cáo công việc với trưởng bộ phận , làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Logistics, kinh tế vận tải,..và các chuyên ngành liên quan
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc
Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp
Được cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc
Công ty sẵn sàng đào tạo và định hướng phát triển nghề nghiệp. Làm việc chính thức sau thời gian học việc.
Chế độ tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TOP SHIPPING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
