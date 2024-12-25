Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 151 Nguyễn Phước Lan, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP đà nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chủ động tìm kiếm dự án mới trong khu vực thị trường được giao để bán hàng vào dự án nhằm đạt được chỉ tiêu doanh số được giao;
Xây dựng và phát triển quan hệ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu MEP;
Báo giá đến khách hàng, chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, hợp đồng;
Chuẩn bị và trình chiếu trước khách hàng về sản phẩm, giải pháp, dịch vụ của công ty;
Lập kế hoạch kinh doanh để đảm bảo chỉ tiêu doanh số được giao; - Báo cáo P&L đến ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học/Cao đẳng chuyên ngành điện
1-2 năm kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật dự án
Ngoại ngữ: Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
Tin học: Thành thạo Autocad, Office
Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ thuật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Điện 3E
