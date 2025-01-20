Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL

Mức lương
1,200 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Tiền Giang, Quận Tân Bình, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD

1. Quản lý, hỗ trợ Team kinh doanh dự án HCM đạt được mục tiêu và kế hoạch của công ty đề ra. Chịu trách nhiệm trước công ty về các chỉ tiêu bán hàng được giao.
2. Thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về thị trường và các dự án bất động sản tại HCM, khu vực miền Nam, miền Tây, miền Trung để tìm cơ hội đưa vật liệu nội thất (Laminate, Cerarl, Acrylic, Compact...) vào bản vẽ thiết kế/hướng dẫn kỹ thuật/hồ sơ đấu thầu/phòng mẫu... của các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tốt nhất trong quá trình thiết kế, lập dự toán, đấu thầu, làm nhà mẫu...
3. Tìm kiếm các dự án mới, và tiếp cận dự án thông qua Chủ đầu tư, Công ty Tư vấn thiết kế, Ban quản lý Dự án, Tổng thầu xây dựng, nhà thầu nội thất .... nhằm đưa sản phẩm của Công ty vào spec và hỗ trợ các Sales triển khai kế hoạch bán hàng các dự án. Chủ động đề xuất đưa ra phương án, giải pháp để thắng Dự án.
4. Xây dựng mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, Nhà thầu, Đơn vị tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án để đưa sản phẩm của công ty vào Spec và triển khai kế hoạch bán hàng cho các dự án (Laminate, Cerarl, Acrylic, Compact).
5. Hỗ trợ, đồng hành cùng nhân viên kinh doanh trong việc tiếp cận, chăm sóc trúng thầu tại các dự án lớn, khách hàng trọng điểm. kiểm tra tiến độ cung cấp hàng hóa, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm và bảo hành, hoàn thiện hồ sơ Dự án…đàm phán, thương lượng, chốt sales...;Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các Dự án để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

