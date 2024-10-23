Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2

Phối hợp cùng Digital Marketing Manager, lên kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển doanh thu sản phẩm công ty trên các nền tảng online, bao gồm nhưng không giới hạn ở: kế hoạch nội dung, kế hoạch quảng cáo, kế hoạch nhân sự... để đạt mục tiêu doanh thu/chi phí đã đặt ra

Xây dựng quy trình khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: trực page, telesale, cskh, vận đơn... để tối ưu doanh thu trên từng khách hàng với chi phí nhân sự thấp nhất. Quản lý đội ngũ sale/cskh thực hiện bán hàng trên data do đội ngũ Marketing đem về nhằm đạt được kế hoạch doanh thu đã đề ra

Báo cáo tiến độ/kết quả cho quản lý trực tiếp hàng tuần. Đưa ra vấn đề/giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch đạt tiến độ đề ra

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự Sale/CSKH/Vận đơn, phát triển tương ứng với mục tiêu doanh thu đã đặt ra

Phối hợp cùng bộ phận Digital Marketing để đạt mục tiêu doanh thu đã đặt ra với chi phí thấp nhất ( giảm chi phí data, tăng tỉ lệ chốt và tăng doanh thu trung bình trên khách hàng...)

Nghiên cứu, đánh giá thị trường ngành hàng nhằm đưa ra đề xuất về sản phẩm, cơ chế, chiến lược, quy trình...với mục tiêu duy trì và phát triển doanh thu về mặt lâu dài.

Đóng góp giá trị cá nhân vô mục tiêu chung của công ty

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Từ 04 năm kinh nghiệm trở lên, ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý

Có tinh thần làm việc và trách nhiệm cao

Kỹ năng làm việc:

- Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty. - Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt - Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm - Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý:

- Khả năng lập kế hoạch, giám sát tiến trình thực hiện tốt - Kỹ năng ra quyết định - Kỹ năng ủy quyền và giao nhiệm vụ - Khả năng tạo động lực cho nhân viên - Khả năng điều hành nhóm tốt - Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt - Kỹ năng tổ chức và quản lý thời giɑn, quản lý công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và tạo điều kiện học hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: chiến lược sản phẩm, quy trình vận hành, quản lý chi phí, P&L, quy trình sale/Marketing... và được tạo điều kiện để phát triển trở thành CCO hoặc Giám đốc chi nhánh ( Quản lý toàn bộ đội ngũ sale/marketing)

Chính sách phát triển, thăng tiến

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp

BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

