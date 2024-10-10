Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN EM AND AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm thực hiện các kế hoạch nhằm giúp tăng doanh số bán hàng và sản phẩm của công ty (SaaS – software as a service);

• Xác định và đánh giá các cơ hội để tiếp cận thị trường BFSI, xây dựng mối quan hệ với đối tác lớn như các CTO/ trưởng phòng/ nhân sự chính (key person) của các doanh nghiệp Tài chính, Bảo hiểm, sale B2B;

• Nắm rõ thông tin thị trường, báo cáo và phản hồi kịp thời, đầy đủ cho Ban giám đốc để tránh các rủi ro và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

• Mở rộng mạng lưới quan hệ với các cấp Lãnh đạo, Giám đốc và Quản lý cấp cao của các Doanh Nghiệp, phát triển tập Khách hàng mối từ quan hệ cá nhân.

• Tìm kiếm, phân tích và đánh giá thông tin đối thủ cạnh tranh ở trong và ngoài nước.

• Đàm phán thương thảo, ký kết các hợp đồng cung cấp.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên các ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, kinh tế đầu tư...

• Ưu tiên ứng viên có ít nhất có 05 năm kinh nghiệm về xây dựng và nâng cao quan hệ với đối tác Doanh nghiệp (B2B); ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm, dự án liên quan về CNTT cho các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp là một điểm cộng;

• Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề và linh hoạt trong công việc;

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao;

• Giao tiếp tiếng Anh thành thạo là một lợi thế;

• Kỹ năng quản lý dự án: quản lý thời gian, quản lý ngân sách,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EM AND AI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm tại nhà.

- Mức lương: Lương cứng+ Hoa hồng hấp dẫn

- Được đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành công việc 2 lần/ 1 năm;

- Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước, 12 ngày phép/ năm;

- Công ty tổ chức Team building hằng năm;

- Sản phẩm mới giàu tiềm năng phát triển ra thị trường quốc tế;

- Cơ hội để phát triển nhanh chóng, chào đón những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, là nơi để thử những cái mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EM AND AI

