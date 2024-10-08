Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH RISING STARS EDUTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính là phát triển và quản lý các mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp (B2B) trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo. Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng hiệu quả, tập trung vào việc tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và phát triển thị trường. Phân tích thị trường, xác định nhu cầu của khách hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp. Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển các khách hàng tiềm năng, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Thực hiện các cuộc gặp gỡ, thuyết trình và đàm phán với khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty. Quản lý và theo dõi hiệu quả của các chiến dịch bán hàng, báo cáo kết quả cho cấp trên. Hỗ trợ và đào tạo đội ngũ bán hàng, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B, đặc biệt là trong ngành giáo dục/đào tạo. Nắm vững các kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả. Có kiến thức về chiến lược bán hàng, quản lý bán hàng và phát triển thị trường. Nắm vững các kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và làm việc độc lập. Có khả năng làm việc nhóm, tinh thần hợp tác và chia sẻ. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RISING STARS EDUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và hoa hồng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc. Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc: Laptop & Điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RISING STARS EDUTECH

