Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT
- Hà Nội: G2 Vinhome Green bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Phát triển & Quản lý Kinh doanh Dự án
• Xây dựng, duy trì mối quan hệ chiến lược với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu, tổng thầu.
• Tìm kiếm, tiếp cận & giới thiệu sản phẩm vào các dự án.
• Theo dõi hợp đồng, tiến độ giao hàng & thu hồi công nợ.
Cài đặt Spec kỹ thuật vào Dự án
• Làm việc với tư vấn thiết kế, chủ đầu tư để đưa sản phẩm vào bản vẽ.
• Phối hợp bộ phận kỹ thuật chuẩn bị tài liệu, tổ chức hội thảo.
• Giám sát triển khai spec từ thiết kế đến thi công.
Quản lý & Phát triển đội ngũ kinh doanh
• Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ sales dự án.
• Giám sát KPI, hỗ trợ chốt đơn hàng.
• Đề xuất chiến lược mở rộng thị trường.
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Quan hệ rộng với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu, tổng thầu.
• Am hiểu quy trình đấu thầu, hợp đồng kinh tế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
