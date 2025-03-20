Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: G2 Vinhome Green bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phát triển & Quản lý Kinh doanh Dự án
• Xây dựng, duy trì mối quan hệ chiến lược với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu, tổng thầu.
• Tìm kiếm, tiếp cận & giới thiệu sản phẩm vào các dự án.
• Theo dõi hợp đồng, tiến độ giao hàng & thu hồi công nợ.
Cài đặt Spec kỹ thuật vào Dự án
• Làm việc với tư vấn thiết kế, chủ đầu tư để đưa sản phẩm vào bản vẽ.
• Phối hợp bộ phận kỹ thuật chuẩn bị tài liệu, tổ chức hội thảo.
• Giám sát triển khai spec từ thiết kế đến thi công.
Quản lý & Phát triển đội ngũ kinh doanh
• Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ sales dự án.
• Giám sát KPI, hỗ trợ chốt đơn hàng.
• Đề xuất chiến lược mở rộng thị trường.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong kinh doanh dự án xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ điện (MEP).
• Quan hệ rộng với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu, tổng thầu.
• Am hiểu quy trình đấu thầu, hợp đồng kinh tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa G02 Tầng 02 căn số 09 Khu đô thị Greenbay Vinhomes Mễ Trì - Số 06 đường Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

