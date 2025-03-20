Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Phát triển & Quản lý Kinh doanh Dự án

• Xây dựng, duy trì mối quan hệ chiến lược với chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu, tổng thầu.

• Tìm kiếm, tiếp cận & giới thiệu sản phẩm vào các dự án.

• Theo dõi hợp đồng, tiến độ giao hàng & thu hồi công nợ.

Cài đặt Spec kỹ thuật vào Dự án

• Làm việc với tư vấn thiết kế, chủ đầu tư để đưa sản phẩm vào bản vẽ.

• Phối hợp bộ phận kỹ thuật chuẩn bị tài liệu, tổ chức hội thảo.

• Giám sát triển khai spec từ thiết kế đến thi công.

Quản lý & Phát triển đội ngũ kinh doanh

• Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ sales dự án.

• Giám sát KPI, hỗ trợ chốt đơn hàng.

• Đề xuất chiến lược mở rộng thị trường.