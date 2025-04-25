Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Sales Manager

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 02

- Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách Phát triển kinh doanh tại khu vực phụ trách của Công Ty Vật Liệu Gỗ Nội Thất của Tập đoàn TH (các sản phẩm: Ván gỗ MDF, Ván gỗ sàn công nghiệp, dân dụng,..)
- Xây dựng & huấn luyện đội ngũ tư vấn giải pháp vật liệu nội thất; Lập kế hoạch bán hàng, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, dự trù sản lượng tiêu thụ, phân bổ cho NPP/đại lý/ Khách hàng khu vực được giao
- Phát triển và duy trì hệ thống phân phối; thiết lập quan hệ chặt chẽ với các khách hàng key (kiến trúc sư, nhà thầu..) đảm bảo nắm bắt đầy đủ thông tin thị trường và khách hàng
- Xác định và phát triển khách hàng mới có tiềm năng trong kênh bán hàng đã được giao. Lập kế hoạch phát triển khách hàng mới sao cho phù hợp nhu cầu thị trường và năng lực cung ứng của nhà máy
- Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, phân tích và báo cáo kịp thời những phát hiện quan trọng về xu hướng thị trường nhằm mang lợi ích cho công ty
- Phối hợp các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ với khách hàng như (quản lý chất lượng, đổi trả hàng chưa đạt yêu cầu) nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bắc Á, 09 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

