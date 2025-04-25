Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách Phát triển kinh doanh tại khu vực phụ trách của Công Ty Vật Liệu Gỗ Nội Thất của Tập đoàn TH (các sản phẩm: Ván gỗ MDF, Ván gỗ sàn công nghiệp, dân dụng,..)

- Xây dựng & huấn luyện đội ngũ tư vấn giải pháp vật liệu nội thất; Lập kế hoạch bán hàng, đề xuất chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, dự trù sản lượng tiêu thụ, phân bổ cho NPP/đại lý/ Khách hàng khu vực được giao

- Phát triển và duy trì hệ thống phân phối; thiết lập quan hệ chặt chẽ với các khách hàng key (kiến trúc sư, nhà thầu..) đảm bảo nắm bắt đầy đủ thông tin thị trường và khách hàng

- Xác định và phát triển khách hàng mới có tiềm năng trong kênh bán hàng đã được giao. Lập kế hoạch phát triển khách hàng mới sao cho phù hợp nhu cầu thị trường và năng lực cung ứng của nhà máy

- Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh, phân tích và báo cáo kịp thời những phát hiện quan trọng về xu hướng thị trường nhằm mang lợi ích cho công ty

- Phối hợp các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ với khách hàng như (quản lý chất lượng, đổi trả hàng chưa đạt yêu cầu) nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng