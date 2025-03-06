Tuyển Social Media CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tố Hữu, Lake View II, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Tham gia phối hợp lên ý tưởng về set quay, chụp; storyline cho các dự án quay chụp nội thất & xây dựng, sự kiện của công ty.

Trực tiếp thực hiện các công việc quay video, chụp hình và edit hình ảnh, video tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Sắp xếp layout bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của công ty ( TikTok, Youtube, Facebook, Instagram, Website,...)

Thiết kế banner, poster, và các sản phẩm truyền thông theo brief từ team.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty.

Đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh và hiệu ứng chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã được đào tạo chuyên ngành, chuyên môn về Design và Media.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng thị trường.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như Capcut Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro hoặc các phần mềm tương đương.

Có hiểu biết về các kỹ thuật quay phim, chụp ảnh, ánh sáng, màu sắc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện, được tạo điều kiện phát triển kỹ năng, nhân viên xuất sắc được nâng lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin