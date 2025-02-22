Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 Vành Đai Tây, Phường Anh Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược, sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Fanpage, YouTube, TikTok,..)

- Lên ý tưởng và viết nội dung phù hợp, bắt trend nhanh, nhạy (viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về video).

- Quản lý, điều phối các hoạt động tương tác trên hệ thống Social.

- Biên tập, cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh/video từ những nguồn có sẵn;

- Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến lấy tin, chụp ảnh, phỏng vấn

- Hỗ trợ về nội dung và post lên các kênh social media của công ty: Facebook, YouTube, TikTok;

- Hỗ trợ quản lý các trang mạng xã hội của Công ty và phát triển các trang, tăng tương tác;

- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng lên ý tưởng nội dung, bắt trend, cập nhật tin tức nhanh chóng và xem đa dạng thể loại nội dung.

- Có kĩ năng quay dựng, có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế là một lợi thế

- Khả năng ứng biến nội dung nhanh và đối ngoại tốt để làm việc với kol/ celebs

- Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm tốt

- Am hiểu và có kinh nghiệm quản lý các mạng xã hội (Facebook, Youtube,...) và các hệ thống quản lý nội dung (WordPress,...)

- Có niềm say mê sáng tạo nội dung, hiểu nhu cầu của công chúng...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi tham dự phỏng vấn

- Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h30-18h00)

- Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều đất dụng võ, có cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày phép/năm theo quy định của nhà nước.

- Tham gia company trip, các hoạt động vui chơi giải trí theo dịp lễ của công ty

- Chế độ đãi ngộ tốt nếu gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN QUÂN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin