Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ sản xuất nội dung:

• Viết nội dung cho các nền tảng digital như Facebook, Instagram, TikTok, Website,...

• Hỗ trợ phát triển ý tưởng và sáng tạo nội dung phù hợp với chiến dịch marketing.

• Tham gia vào quá trình lên kế hoạch nội dung, nghiên cứu insight khách hàng.

Cập nhật xu hướng nội dung:

• Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng nội dung mới trên social media.

• Hỗ trợ team theo dõi, phân tích hiệu suất nội dung và đề xuất cải thiện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

• Làm việc với team Design, Account để đảm bảo nội dung triển khai đúng định hướng.

• Hỗ trợ trong việc lên kịch bản cho video, bài viết quảng cáo và các dạng nội dung sáng tạo khác.