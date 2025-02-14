Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE
- Hồ Chí Minh: 34
- 36 Nguyễn Thị Thập ( KDC Him Lam), Phường Tân Hưng
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ sản xuất nội dung:
• Viết nội dung cho các nền tảng digital như Facebook, Instagram, TikTok, Website,...
• Hỗ trợ phát triển ý tưởng và sáng tạo nội dung phù hợp với chiến dịch marketing.
• Tham gia vào quá trình lên kế hoạch nội dung, nghiên cứu insight khách hàng.
Cập nhật xu hướng nội dung:
• Nghiên cứu và đề xuất các xu hướng nội dung mới trên social media.
• Hỗ trợ team theo dõi, phân tích hiệu suất nội dung và đề xuất cải thiện.
Phối hợp với các bộ phận liên quan:
• Làm việc với team Design, Account để đảm bảo nội dung triển khai đúng định hướng.
• Hỗ trợ trong việc lên kịch bản cho video, bài viết quảng cáo và các dạng nội dung sáng tạo khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Marketing, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
• Yêu thích sáng tạo nội dung, đam mê lĩnh vực marketing và digital
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IONLINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
