Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
- Hồ Chí Minh: 571 Huỳnh Tấn Phát, Kingfoodmart HeadOffice, Quận 7
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Phát triển và duy trì hệ thống backend cho các ứng dụng của Kingfood:
o Hệ thống quản lý bán hàng
o Quản lý kho
o Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu
Tham gia thiết kế và phát triển các microservices mới
Tối ưu hiệu suất hệ thống và xử lý khối lượng dữ liệu lớn
Cộng tác với team Product và BA để hiện thực hóa các tính năng mới
Mentor và hỗ trợ các thành viên junior trong team
Phát triển và duy trì hệ thống backend cho các ứng dụng của Kingfood: o Hệ thống quản lý bán hàng o Quản lý kho o Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu
Tham gia thiết kế và phát triển các microservices mới
Tối ưu hiệu suất hệ thống và xử lý khối lượng dữ liệu lớn
Cộng tác với team Product và BA để hiện thực hóa các tính năng mới
Mentor và hỗ trợ các thành viên junior trong team
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
3+ năm kinh nghiệm phát triển backend với NodeJS
Thành thạo về: o RESTful APIs o Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL/PostgreSQL) o MongoDB o Git
Kinh nghiệm làm việc với microservices
Hiểu biết về Docker và Container Orchestration
Kỹ năng viết Unit Test
Kinh nghiệm với một trong các công nghệ: o Message queue (RabbitMQ/Kafka) o Redis o Elasticsearch o CI/CD tools (GitLab CI/Jenkins)
Kinh nghiệm với Kubernetes là một lợi thế
Đã từng làm việc với hệ thống có traffic cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường startup năng động
Được làm việc với công nghệ mới
Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI