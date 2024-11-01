Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 571 Huỳnh Tấn Phát, Kingfoodmart HeadOffice, Quận 7

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phát triển và duy trì hệ thống backend cho các ứng dụng của Kingfood: o Hệ thống quản lý bán hàng o Quản lý kho o Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu Tham gia thiết kế và phát triển các microservices mới Tối ưu hiệu suất hệ thống và xử lý khối lượng dữ liệu lớn Cộng tác với team Product và BA để hiện thực hóa các tính năng mới Mentor và hỗ trợ các thành viên junior trong team

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3+ năm kinh nghiệm phát triển backend với NodeJS Thành thạo về: o RESTful APIs o Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL/PostgreSQL) o MongoDB o Git Kinh nghiệm làm việc với microservices Hiểu biết về Docker và Container Orchestration Kỹ năng viết Unit Test Kinh nghiệm với một trong các công nghệ: o Message queue (RabbitMQ/Kafka) o Redis o Elasticsearch o CI/CD tools (GitLab CI/Jenkins) Kinh nghiệm với Kubernetes là một lợi thế Đã từng làm việc với hệ thống có traffic cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường startup năng động Được làm việc với công nghệ mới Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.