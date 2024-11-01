Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Software Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 571 Huỳnh Tấn Phát, Kingfoodmart HeadOffice, Quận 7

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Phát triển và duy trì hệ thống backend cho các ứng dụng của Kingfood: o Hệ thống quản lý bán hàng o Quản lý kho o Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu Tham gia thiết kế và phát triển các microservices mới Tối ưu hiệu suất hệ thống và xử lý khối lượng dữ liệu lớn Cộng tác với team Product và BA để hiện thực hóa các tính năng mới Mentor và hỗ trợ các thành viên junior trong team
Phát triển và duy trì hệ thống backend cho các ứng dụng của Kingfood: o Hệ thống quản lý bán hàng o Quản lý kho o Hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu
Tham gia thiết kế và phát triển các microservices mới
Tối ưu hiệu suất hệ thống và xử lý khối lượng dữ liệu lớn
Cộng tác với team Product và BA để hiện thực hóa các tính năng mới
Mentor và hỗ trợ các thành viên junior trong team

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3+ năm kinh nghiệm phát triển backend với NodeJS Thành thạo về: o RESTful APIs o Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL/PostgreSQL) o MongoDB o Git Kinh nghiệm làm việc với microservices Hiểu biết về Docker và Container Orchestration Kỹ năng viết Unit Test Kinh nghiệm với một trong các công nghệ: o Message queue (RabbitMQ/Kafka) o Redis o Elasticsearch o CI/CD tools (GitLab CI/Jenkins) Kinh nghiệm với Kubernetes là một lợi thế Đã từng làm việc với hệ thống có traffic cao
3+ năm kinh nghiệm phát triển backend với NodeJS
Thành thạo về: o RESTful APIs o Cơ sở dữ liệu SQL (MySQL/PostgreSQL) o MongoDB o Git
Kinh nghiệm làm việc với microservices
Hiểu biết về Docker và Container Orchestration
Kỹ năng viết Unit Test
Kinh nghiệm với một trong các công nghệ: o Message queue (RabbitMQ/Kafka) o Redis o Elasticsearch o CI/CD tools (GitLab CI/Jenkins)
Kinh nghiệm với Kubernetes là một lợi thế
Đã từng làm việc với hệ thống có traffic cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường startup năng động Được làm việc với công nghệ mới Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm theo quy định
Mức lương cạnh tranh theo năng lực
Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường startup năng động
Được làm việc với công nghệ mới
Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-software-engineer-thu-nhap-20-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job239296
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sebang Battery Vina
Tuyển Software Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sebang Battery Vina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Còn 107 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 76 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Tuyển Software Engineer Sembcorp Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Sembcorp Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam Manufacturing
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Software Engineer Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tsarsi
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tsarsi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tsarsi
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTE Localize ., JSC
Tuyển Software Engineer GTE Localize ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD
GTE Localize ., JSC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Yamazen Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Yamazen Viet Nam Co., Ltd
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neos Vietnam International Co., Ltd
Tuyển Software Engineer Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Neos Vietnam International Co., Ltd
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sebang Battery Vina
Tuyển Software Engineer Sebang Battery Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sebang Battery Vina
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Software Engineer Công ty TNHH ZMP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ZMP Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Software Engineer Jabil Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,500 USD Jabil Vietnam Company Limited
900 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer KOTRA HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KOTRA HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vung Ang II Thermal Power LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer L. K . Machinery International Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận L. K . Machinery International Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Bin Corporation Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bin Corporation Group Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CCIPY Vietnam làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận CCIPY Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer German Software Intelligence LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận German Software Intelligence LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer JH INT CO., LTD. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JH INT CO., LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Đại Học FPT TP.HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD Navigos Search
800 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH INTELLIGENT T&E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH INTELLIGENT T&E
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Software Engineer Konica Minolta Business Solutions VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Konica Minolta Business Solutions VN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH SSR VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SSR VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 750 USD Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
550 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Ateam Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ateam Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Boxgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Boxgate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH RAY VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RAY VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Sabeco - Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sabeco - Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Ascenx Technologies (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ascenx Technologies (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Reliance Trading Co LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD Reliance Trading Co LTD
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Hella Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hella Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Ezocean Logistics Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ezocean Logistics Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH RBA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY TNHH RBA VIỆT NAM
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD Navigos Group
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUSTIFY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUSTIFY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD Navigos Search
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm