Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 23 đường số 14, P5, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Theo dõi, kiểm tra, bảo trì máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất
· Lập kế hoạch bảo trì định kỳ dựa trên bảng đánh giá máy móc thiết bị trọng yếu.
· Kiểm tra định kỳ/đột xuất tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị các dây chuyền sản xuất.
· Triển khai các kế hoạch bảo trì định kỳ. (dựa theo 5W1H)
· Chuẩn bị các phương án thực hiện bào trì thiết bị máy móc.
· Trực tiếp tham gia công tác bảo trì sửa chữa, tìm nguyên nhân và hướng dẫn nhân viên thực hiện để máy móc không gặp vấn đề đó nữa.
2. Chuẩn bị vật tư dự phòng đảm bảo cho bảo trì (bao gồm vật tư mua và vật tư gia công chế tạo)
· Lập kế hoạch vật tư phụ tùng dự phòng với định mức tồn tối thiểu, tối đa
· Chuẩn bị việc cung ứng vật tư dự phòng và gia công chế tạo phụ tùng cho bảo trì sửa chữa.
· Báo cáo, cảnh báo tình hình vật tư dự phòng định kỳ cho cấp trên.
3. Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì các thiết bị.
· Hỗ trợ nhân viên các bộ phận lắp đặt các thiết bị, máy móc tại nơi làm việc
· Vận hành chạy thử những thiết bị máy móc đó để chắc chắn máy móc được hoạt động tốt.
· Theo dõi, giám sát quá trình lắp đặt những thiết bị mới để nắm bắt thông tin và xây dựng kế hoạch bảo trì, quản lý những thiết bị đó.
4. Thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nội quy lao động, vệ sinh 5S, an toàn.
· Đảm bảo thực hiện các công việc liên quan về nội quy lao động, vệ sinh, 5S, an toàn trong phạm vi công việc được phân công.
· Tham gia các khóa bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Đảm bảo có đủ kiến thức và kỹ năng để hoàn thành thành tốt công việc.
· Tuân thủ các quy định Công ty về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
· Thực hiện các báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình bảo trì tại nơi mình làm.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học/ Cao đẳng
Đại học/ Cao đẳng
· Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo/ Điện công nghiệp/ Điện tự động/ Cơ khí tự động hoặc các ngành liên quan
Cơ khí chế tạo/ Điện công nghiệp/ Điện tự động/ Cơ khí tự động hoặc các ngành liên quan
· Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.
Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành
· Hiểu biết về công tác quản lý thiết bị, quản lý bảo trì và tổ chức bảo trì.
· Hiêu biết về vật tư phụ tùng chi tiết máy, hiểu biết về vật tư phụ tùng ngành điện
· Hiểu biết về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
· Số năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (phạm vị, quy mô, ngành nghề...): 03 năm

Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương thỏa thuận theo năng lực
· Lương tháng 13 và thưởng thành tích
· Thưởng dịp lễ Tết, thưởng các ngày Lễ đặc biệt
· Chính sách cơm trưa
· Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp
· Bảo hiểm tai nạn 24/24
· Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
· 12 ngày phép/ năm
· Các hoạt động tập thể và công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 23, đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

