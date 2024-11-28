Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D20/530A, Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh., Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì hệ thống máy móc, thiết bị của công ty.

Thực hiện cải tiến nâng cao hiệu quả thiết bị máy móc của công ty.

Tìm hiểu xử lý các vấn đề phát sinh của các thiết bị trong quá trình vận hành, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh để đảm bảo tiến độ công việc.

Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của kho xưởng: máy lạnh, kho lạnh, máy trộn, tủ đông,... và các thiết bị công ty kinh doanh.

Hỗ trợ bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị của công ty khi bàn giao cho khách hàng.

Các công việc theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Cơ điện lạnh, Điện lạnh, Nhiệt lạnh,...

Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm ở lĩnh vực kỹ thuật tương đương là một lợi thế.

Có hiểu biết sơ lược các loại máy sử dụng động cơ lạnh như: máy làm kem, sô cô la, tủ cấp đông... là lợi thế.

Có kiến thức chuyên môn về điện, am hiểu về cơ điện, máy móc, thiết bị lạnh.

Siêng năng, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn trong công việc.

Có thể đi công tác hỗ trợ công ty khi có yêu cầu.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h) và thứ 7 làm việc cách tuần.

Được tham gia các lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng chuyên môn từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Được hỗ trợ phương tiện và chi phí công tác theo chính sách công ty: Vé xe, máy bay,... Khi đi công tác hỗ trợ công ty.

Được hỗ trợ ăn trưa theo chính sách công ty.

Hưởng đầy đủ chế độ và phúc lợi như 12 ngày phép năm, hiếu hỷ, lương tháng 13, bảo hiểm,.... sau giai đoạn thử việc.

Tham gia các hoạt động team building, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

