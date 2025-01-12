Tuyển System Administrator Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra vận hành và bảo trì hàng ngày, kiểm tra và xử lí các hoạt động bất thường hoặc các lỗi trong quá trình vận hành.
Sử dụng tools để theo dõi tải của máy chủ và có kế hoạch nâng cấp mở rộng máy chủ.
Xây dựng script hoặc sử dụng các công cụ phù hợp cho việc vận hành và bảo trì
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp cao, đẳng đại học chuyên ngành liên quan
Sử dụng thành thạo một số phần mềm giám sát hệ thống mạng như Zabbix và Prometheus
Sử dụng qua một số công cụ tự động hóa việc cấu hình trên nhiều server như Ansible và Puppet
5. Có hiểu biết về một vài công cụ phần mềm mã nguồn mở sử dụng để thu thập, lưu trữ, xử lý và hiển thị dữ liệu như Spark, ELK, ...
Có thể sử dụng ngôn ngữ Python hoặc Shell
Ưu tiên những người có kinh nghiệm thực tế về Kubernetes và docker
Có hiểu biết và sử dụng qua TCP/IP
Biết tiếng Trung.
Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn: 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ
Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy định. Hàng tháng liên hoan và thưởng chuyên cần 500k.
Cơ hội phát triển: làm việc với thị trường các nước.
Môi trường làm việc: Năng động, đầy cơ hội sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group
