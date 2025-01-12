Tuyển System Administrator Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra vận hành và bảo trì hàng ngày, kiểm tra và xử lí các hoạt động bất thường hoặc các lỗi trong quá trình vận hành.

Sử dụng tools để theo dõi tải của máy chủ và có kế hoạch nâng cấp mở rộng máy chủ.

Xây dựng script hoặc sử dụng các công cụ phù hợp cho việc vận hành và bảo trì

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp cao, đẳng đại học chuyên ngành liên quan

Sử dụng thành thạo một số phần mềm giám sát hệ thống mạng như Zabbix và Prometheus

Sử dụng qua một số công cụ tự động hóa việc cấu hình trên nhiều server như Ansible và Puppet

5. Có hiểu biết về một vài công cụ phần mềm mã nguồn mở sử dụng để thu thập, lưu trữ, xử lý và hiển thị dữ liệu như Spark, ELK, ...

Có thể sử dụng ngôn ngữ Python hoặc Shell

Ưu tiên những người có kinh nghiệm thực tế về Kubernetes và docker

Có hiểu biết và sử dụng qua TCP/IP

Biết tiếng Trung.

Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép theo quy định. Hàng tháng liên hoan và thưởng chuyên cần 500k.

Cơ hội phát triển: làm việc với thị trường các nước.

Môi trường làm việc: Năng động, đầy cơ hội sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Anna Lee Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.