Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực Y tế số, chúng tôi coi nhân sự là trung tâm của mọi hành động. Ominext đang nỗ lực xây dựng một môi trường sống hạnh phúc, chú trọng tới phát triển chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cho từng Cán bộ nhân viên, người thân của họ! Gia nhập Ominext ngay hôm nay để tận hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho người Omi.
Với vai trò là Technical Leader, ứng viên sẽ thực hiện các công việc:
Technical Leader
Phân tích yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, lựa chọn công nghệ và xây dựng kiến trúc hệ thống cho dự án.
Đề xuất các giải pháp để cải thiện hệ thống, giám sát và hướng dẫn team Dev thực hiện các giải pháp đưa ra theo kiến trúc thống nhất.
Phân tích yêu cầu dự án, thiết kế giải pháp cho từng dự án cụ thể.
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
Nghiên cứu các công nghệ hiện và đề xuất thay đổi khi cần thiết.
Tham gia đào tạo các thành viên trong nhóm để nâng cao năng lực chuyên môn về Tech.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong phát triển phần mềm Fullstack, trong đó ít nhất 2 năm ở vai trò Technical Leader hoặc tương đương.
Thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình: Java, Javascript, Python (ưu tiên ứng viên thành thạo từ hai ngôn ngữ lập trình trở lên).
Hiểu biết sâu về các kiến trúc phần mềm (monolithic, microservices, serverless...).
Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ cloud (AWS, GCP hoặc Azure) (từ 8 loại dịch vụ khác nhau trở lên).
Có kinh nghiệm thiết kế source code base cho dự án (FE & BE).
Có kinh nghiệm triển khai clean code trong dự án.
Có khả năng turning performance hệ thống.
Có kinh nghiệm thiết kế phần mềm.
Có khả năng tìm hiểu, đánh giá các kỹ thuật mới, tham gia được presales.
Am hiểu quy trình phát triển phần mềm (Agile, Scrum, hoặc Waterfall).
Tư duy giải thuật tốt.
Sử dụng khá Tiếng Anh trong việc học tập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Lý do đồng hành cùng OmiGroup
Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:
Được làm việc trong một môi trường đạt tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).
Chính sách làm việc remote linh hoạt 2 ngày/tháng. Áp dụng ngay từ thời gian thử việc.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Văn phòng với không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.
No Dresscode: trang phục đi làm lịch sự, thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM.
Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Solution Architect, Line Manager, Technical Expert, Vice Business Unit Director,...
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh 1 năm/2 lần. Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm.
Trợ cấp tiếng Nhật 12 tháng liên tục lên tới 5.000.000 VNĐ/tháng.
Hỗ trợ 100% chi phí thi chứng chỉ CNTT theo chính sách công ty.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp miễn phí dành riêng cho Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB bóng đá, CLB cầu lông, CLB bóng bàn, ...
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

