Tuyển Technical Manager HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Technical Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Manager Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 49, Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Technical Manager Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Quản lý và bảo trì hệ thống IT.
• Đảm bảo hệ thống mạng nội bộ và kết nối internet của các cửa hàng và văn phòng hoạt động ổn định, không bị gián đoạn.
• Quản lý và bảo trì hệ thống máy chủ và lưu trữ (nếu có), thiết bị mạng, tường lửa để đảm bảo hiệu năng và bảo mật.
• Giám sát và xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến phần cứng, phần mềm và các thiết bị công nghệ khác của cửa hàng và công ty.
• Đảm bảo tất cả các máy tính, thiết bị ngoại vi (máy in, scan, camera,...) và hệ thống thanh toán POS tại các cửa hàng hoạt động hiệu quả.
- Quản lý hệ thống phần mềm + website.
- Quản lý bảo mật hệ thống.
- Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án công nghệ.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Có kiến thức về hệ thống mạng, bảo mật.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về hệ thống mạng.
- Có kinh nghiệm về các hệ thống ứng dụng, bảo mật.
- Có khả năng đọc, hiểu chính xác tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: Thỏa thuận
- Phép năm: 12 ngày/ năm
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài, ổn định và thăng tiến trong sự nghiệp, cơ hội phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

HỘ KINH DOANH BÉ YÊU SHOP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 289 CMT8, TỔ 46, KP4, HIỆP THÀNH, TP TDM, BÌNH DƯƠNG

