Tuyển Tester Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 617A, Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận và tìm hiểu tài liệu kỹ thuật để nắm logic, thiết kế của hệ thống.

Thiết kế, quản lý các phương án tiếp cận và kịch bản kiểm thử.

Lập kế hoạch kiểm thử dựa trên giai đoạn và phạm vi chức năng, dự án.

Chuẩn bị dữ liệu, cấu hình hệ thống và môi trường kiểm thử.

Tiến hành kiểm thử (manual/automation) theo kịch bản và kế hoạch định sẵn.

Ghi nhận bug phần mềm. Làm việc với user và developer để khắc phục lỗi.

Theo dõi tiến độ, thực hiện kiểm thử kết quả.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu cách thức kiểm thử phần mềm (Manual Testing)

Kỹ năng trình bày và mô tả tốt kịch bản kiểm thử và lỗi phát sinh.

Kỹ năng tư duy phân tích và phản biện.

Kỹ năng sắp xếp công việc, đáp ứng lịch trình dự án.

Hiểu biết về quy trình nghiệp vụ của vận hành, bán hàng, kế toán, tài chính trong doanh nghiệp là một lợi thế rất lớn.

Hiểu biết các phần mềm theo dõi công việc, quản lý bug, test-case là một lợi thế.

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, MySQL là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000 + Thưởng dự án theo quý

Được hưởng BHXH, đóng full lương & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước

Thiết bị làm việc đầy đủ

Phục vụ cơm trưa Free tại VP

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 02/09, 30/04, 01/05, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Thưởng + quà các lễ cho nữ: 8/3, 20/10

Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13

Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12

Chính sách cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn, thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu, quà tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Hỗ trợ cơm trưa, chiều 2 buổi

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin