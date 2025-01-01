Tuyển Thực tập sinh kế toán Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Bee building - số 175, 176 Bình Kiều 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Được đào tạo chuyên nghiệp và thực nghiệm các công việc của một nhân viên kế toán (có cơ hội được học hỏi và tiếp xúc với nhiều mảng kế toán)

- Thực hiện công việc theo phân công của Kế toán trưởng.

- Báo cáo công việc theo lịch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có kiến thức nền tảng về kế toán.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có thể đi thực tập được full time.

- Chăm chỉ, chịu khó.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực và có tinh thần làm việc nhóm tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, trung thực.

Tại Bee Logistics Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo, trau dồi kĩ năng lĩnh vực kế toán

- Được làm việc và tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin