Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN GIẢI PHÁP THÔNG MINH– VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN GIẢI PHÁP THÔNG MINH– VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Toà nhà TD lô 20 Lê Hồng Phong, Phương Đông Khê,Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Làm quen với các loại chứng từ kế toán: Hoá đơn mua vào, bán ra, chứng từ tiền lương, tài sản cố định, chứng từ kế toán khác...
+ Làm quen với tờ khai thuế các loại của 1 doanh nghiệp: Tờ khai VAT, báo cáo sử dụng hoá đơn, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế...
+ Sắp xếp chứng từ theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm;
+ Định khoản kế toán các loại chứng từ lên phần mềm kế toán theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên sinh viên năm 4, các bạn sinh viên mới ra trường)
+ Học các chuyên ngành kế toán tài chính, có cơ sở kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính doanh nghiệp.
+ Có kỹ năng văn phòng và sử dụng được tin học văn phòng Word, Excel,
+ Là người có trách nhiệm, trung thực, đúng giờ, nhiệt tình, hòa đồng, đam mê với công việc
+ Có trách nhiệm, ý thức hoàn thành với công việc được giao;
+ Học các chuyên ngành kế toán tài chính, có cơ sở kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính doanh nghiệp.
+ Có kỹ năng văn phòng và sử dụng được tin học văn phòng Word, Excel,
+ Là người có trách nhiệm, trung thực, đúng giờ, nhiệt tình, hòa đồng, đam mê với công việc
+ Có trách nhiệm, ý thức hoàn thành với công việc được giao;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN GIẢI PHÁP THÔNG MINH– VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được đào tạo chuyên môn, thực tiễn kế toán theo hình thức “Training on job”;
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng thân thiện, chia sẻ chuyên môn
+ Được đào tạo các kỹ năng như: Sử dụng Tin học văn phòng; Phần mềm kế toán, hạch toán; phát triển kỹ năng giao tiếp;
+ Phụ cấp ăn trưa, đi lại
+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng thân thiện, chia sẻ chuyên môn
+ Được đào tạo các kỹ năng như: Sử dụng Tin học văn phòng; Phần mềm kế toán, hạch toán; phát triển kỹ năng giao tiếp;
+ Phụ cấp ăn trưa, đi lại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN GIẢI PHÁP THÔNG MINH– VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI