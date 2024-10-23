Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH Y KHOA DRVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Đường N4, KP4, phường Hiệp Thành, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các nhu cầu của khách hàng và đánh giá của khách hàng về dịch vụ.

- Học hỏi, nghiên cứu, triển khai theo các hoạt động Digital Marketing của công ty để tăng tương tác với khách hàng như: Thương mại trên mạng xã hội, quản lý thông tin trên Website, Viết bài, Soạn nội dung Newsletter, Triển khai Seeding, SEO, GOOGLE...

- Tham gia vận hành, quản trị hệ thống thương mại điện tử của Công ty.

- Theo dõi, tổng hợp dữ liệu, phân tích và hoàn thành báo cáo.

- Các công việc khác theo sự sắp xếp trực tiếp của Founder.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang chờ tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học;

- Có Laptop cá nhân

- Lý lịch rõ ràng

- Sức khỏe: Tốt

- Thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA DRVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp tiền xăng xe 250k/tháng cho thực tập sinh có địa chỉ cách công ty >=15km

- Hỗ trợ dấu mộc, giấy chứng nhận sau khi kết thúc thực tập

- Thực tập sinh lấy mộc (full time) tối thiểu 3 tháng phụ cấp thực tập tháng đầu 500k, các tháng tiếp theo sẽ được thay đổi dựa trên năng lực thực tập sinh.

- Thực tập sinh không lấy dấu mộc (Full-time) tối thiểu 3 tháng. Mức tăng phụ cấp phụ thuộc thái độ và năng lực thực tập sinh thể hiện.

-Mọi thắc mắc trao đổi thêm qua buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA DRVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin