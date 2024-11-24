Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

CELLPHONES
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CELLPHONES

Graphic Design/Illustration/Animation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CELLPHONES

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Được hướng dẫn và thực hiện các công việc sau:
Thiết kế Digital Content cho Social và quảng cáo online (Google, Facebook, Instagram,...)
Thiết kế Banner phục vụ cho Website
Thiết kế các hạng mục in ấn, POSM tại cửa hàng

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4/ Mới tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng ngành đồ hoạ ứng dụng
Có thể sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator; biết After Effect là một lợi thế
Có thái độ tích cực, nhiệt tình, chịu khó học hỏi

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi, và được hướng dẫn tiếp xúc với công việc thực tế, quy trình rõ ràng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Công ty có xác nhận dấu mộc thực tập cho sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES

CELLPHONES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-1-3-trieu-thuc-tap-tai-ho-chi-minh-job256102
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CELLPHONES
Tuyển Kế toán tổng hợp CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Goku Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Goku Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO YOMARKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO YOMARKER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH PFAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PFAM
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH OQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH OQR
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Rainbow 5S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD Công ty TNHH Rainbow 5S
Trên 1,000 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH HATO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HATO GROUP
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation công ty TNHH Engage Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu công ty TNHH Engage Plus
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Elofun Entertainment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Elofun Entertainment
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Global Online Branding làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu Công Ty Cổ Phần Global Online Branding
Tới 1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TEAMOBI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TEAMOBI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Lâm Quang Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Lâm Quang Đại
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation GOLDEN PEN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,400 USD GOLDEN PEN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED
900 - 1,400 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH DR THANH HẰNG
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Giải Trí KL-Commerce làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Trí KL-Commerce
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HAPPY THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HAPPY THỊNH VƯỢNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TV HUB
15 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN ONAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG PHÁT SÓNG TRỰC TUYẾN ONAIR
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 21 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C
18 - 21 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ Phần TEECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ Phần TEECOM
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ST EVENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ST EVENT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH PFAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PFAM
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation HIGH RESOLUTION COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HIGH RESOLUTION COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm