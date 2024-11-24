Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CELLPHONES
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Được hướng dẫn và thực hiện các công việc sau:
Thiết kế Digital Content cho Social và quảng cáo online (Google, Facebook, Instagram,...)
Thiết kế Banner phục vụ cho Website
Thiết kế các hạng mục in ấn, POSM tại cửa hàng
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4/ Mới tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng ngành đồ hoạ ứng dụng
Có thể sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator; biết After Effect là một lợi thế
Có thái độ tích cực, nhiệt tình, chịu khó học hỏi
Có thể sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator; biết After Effect là một lợi thế
Có thái độ tích cực, nhiệt tình, chịu khó học hỏi
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi, và được hướng dẫn tiếp xúc với công việc thực tế, quy trình rõ ràng
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Công ty có xác nhận dấu mộc thực tập cho sinh viên.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Công ty có xác nhận dấu mộc thực tập cho sinh viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI