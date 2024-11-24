Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Được hướng dẫn và thực hiện các công việc sau:

Thiết kế Digital Content cho Social và quảng cáo online (Google, Facebook, Instagram,...)

Thiết kế Banner phục vụ cho Website

Thiết kế các hạng mục in ấn, POSM tại cửa hàng

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4/ Mới tốt nghiệp trường Đại học, Cao đẳng ngành đồ hoạ ứng dụng

Có thể sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator; biết After Effect là một lợi thế

Có thái độ tích cực, nhiệt tình, chịu khó học hỏi

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi, và được hướng dẫn tiếp xúc với công việc thực tế, quy trình rõ ràng

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Công ty có xác nhận dấu mộc thực tập cho sinh viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

