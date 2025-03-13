Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ giảng viên chuẩn bị khóa học, set up công cụ liên quan đến khóa học
Hỗ trợ công tác truyền thông khóa học
Tạo và tổng hợp và báo cáo cuối khóa học cho giảng viên
Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo của Phòng/ban
Hỗ trợ chương trình phát triển văn hóa nội bộ và hoạt động trải nghiệm công ty
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
UV ngành nhân sự, quản trị kinh doanh, kinh tế, truyền thông,…
Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ
Tinh thần trách nhiệm
Sử dụng được cơ bản tin học văn phòng
Có kinh nghiệm làm truyền thông là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về Đào tạo
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Hưởng chế độ phụ cấp, trao đổi khi phỏng vấn
