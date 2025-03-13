Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ giảng viên chuẩn bị khóa học, set up công cụ liên quan đến khóa học

Hỗ trợ công tác truyền thông khóa học

Tạo và tổng hợp và báo cáo cuối khóa học cho giảng viên

Theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo của Phòng/ban

Hỗ trợ chương trình phát triển văn hóa nội bộ và hoạt động trải nghiệm công ty

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

UV ngành nhân sự, quản trị kinh doanh, kinh tế, truyền thông,…

Nhiệt tình trong công việc, chăm chỉ

Tinh thần trách nhiệm

Sử dụng được cơ bản tin học văn phòng

Có kinh nghiệm làm truyền thông là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về Đào tạo

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Hưởng chế độ phụ cấp, trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.