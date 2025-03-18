Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A01 - L87 Khu A, KĐT mới Dương Nội, Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn về Thương mại điện tử Quốc tế

Tham gia dự án thực tế triển khai cho khách hàng

Hỗ trợ đối tác, khách hàng triển khai gói dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường khối ngành Thương mại điện tử, Kinh tế..., có định hướng phát triển theo ngành Thương mại điện tử Quốc tế

Sử dụng thành thạo Tiếng Hàn

Ham học hỏi, phát triển bản thân, sự tập trung, nghiêm túc trong công việc

Tự tin giao tiếp, thuyết trình với khách hàng,

Teamwork tốt, tích cực trong công việc;

Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, công việc;

Chủ động, linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được Training đào tạo trực tiếp từ A-Z từ các Chuyên gia ngành Thương Mại điện tử Quốc tế;

Được giao dự án khách hàng trong nước và quốc tế để triển khai;

Được tham gia công tác trong và ngoài nước với khách hàng;

Phụ cấp cơm trưa 35.000 VNĐ/ngày công làm việc thực tế

Thưởng: % commission khi tham gia dự án có kết quả

Làm việc trong môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Được làm việc trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành thương mại điện tử Amazon;

Tham gia các sự kiện lớn trong nước và quốc tế: Amazon Global Selling, Tiktok, Worldfirst, HBR Holdings, Học viện DAS...;

Tham gia các hoạt động chung của công ty tổ chức hàng năm;

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ về chuyên môn và kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KACHING GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin