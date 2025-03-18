Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng từ cấp trên, đề xuất phương án tối ưu về mặt hàng cần mua và thực hiện mua hàng theo yêu cầu

Thương lượng về giá cả và phương thức thanh toán khi giao dịch đặt hàng, mua hàng

Lên đơn hàng, hợp đồng. Lập và theo dõi đơn hàng

Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, từ sản xuất, giao hàng đến hàng về đến kho

Theo dõi hồ sơ chứng từ nhập khẩu cho các đơn hàng, lô hàng, phối hợp với thành viên khác trong phòng để lập và hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu

Theo dõi và xác nhận công nợ với nhà cung cấp

Xử lý khiếu nại với nhà cung cấp khi có phát sinh (khiếu nại về thanh toán, chất lượng, thời gian giao hàng...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc Xuất nhập khẩu, Thương mại,...

Am hiểu thị trường liên quan đến lĩnh vực sản phẩm điện máy, điện tử, gia dụng... là một lợi thế

Ưu tiên các ứng viên có trình độ ngoại ngữ tốt (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 5.000.000/tháng

Cơ hội được làm việc với các CBNV có trên 10 năm kinh nghiệm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc trẻ thân thiện năng động có nhiều cơ hội phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.