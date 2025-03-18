Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
- Hà Nội: Số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc
Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng từ cấp trên, đề xuất phương án tối ưu về mặt hàng cần mua và thực hiện mua hàng theo yêu cầu
Thương lượng về giá cả và phương thức thanh toán khi giao dịch đặt hàng, mua hàng
Lên đơn hàng, hợp đồng. Lập và theo dõi đơn hàng
Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng, từ sản xuất, giao hàng đến hàng về đến kho
Theo dõi hồ sơ chứng từ nhập khẩu cho các đơn hàng, lô hàng, phối hợp với thành viên khác trong phòng để lập và hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu
Theo dõi và xác nhận công nợ với nhà cung cấp
Xử lý khiếu nại với nhà cung cấp khi có phát sinh (khiếu nại về thanh toán, chất lượng, thời gian giao hàng...).
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc Xuất nhập khẩu, Thương mại,...
Am hiểu thị trường liên quan đến lĩnh vực sản phẩm điện máy, điện tử, gia dụng... là một lợi thế
Ưu tiên các ứng viên có trình độ ngoại ngữ tốt (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)
Quyền Lợi
Cơ hội được làm việc với các CBNV có trên 10 năm kinh nghiệm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc trẻ thân thiện năng động có nhiều cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
