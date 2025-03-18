Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án truyền thông trên các nền tảng online và offline

Viết bài và quản lý truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, blog,…)

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, dự án, chiến dịch truyền thông, các buổi livestream, zoom… của công ty, khách hàng, đối tác..

Làm việc với Team Media để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, Marketing, Báo chí, quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông xã hội

Có kiến thức về quay dựng phim cơ bản, biên tập là một lợi thế.

Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Chủ động, cẩn thận, biết lắng nghe và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia trong ngành

Có cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường sáng tạo, năng động

Được trực tiếp tham gia vào các dự án lớn của công ty, được giao tiếp trực tiếp với khách hàng, được đào tạo để nâng cao kĩ năng mềm

có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kì thực tập

Được hỗ trợ chi phí tùy theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM

