Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM
- Hà Nội: Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án truyền thông trên các nền tảng online và offline
Viết bài và quản lý truyền thông trên các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, blog,…)
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, dự án, chiến dịch truyền thông, các buổi livestream, zoom… của công ty, khách hàng, đối tác..
Làm việc với Team Media để đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông xã hội
Có kiến thức về quay dựng phim cơ bản, biên tập là một lợi thế.
Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
Chủ động, cẩn thận, biết lắng nghe và có tinh thần học hỏi.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường sáng tạo, năng động
Được trực tiếp tham gia vào các dự án lớn của công ty, được giao tiếp trực tiếp với khách hàng, được đào tạo để nâng cao kĩ năng mềm
có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kì thực tập
Được hỗ trợ chi phí tùy theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ABV VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
