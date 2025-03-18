Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 169 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Liên hệ tư vấn, khai thác nhu cầu mong muốn của khách hàng và tư vấn sản phẩm phù hợp qua điện thoại/ kênh chat ( Sản phẩm LANGMASTER thương hiệu 15 năm)
Chăm sóc, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng xuyên suốt quá trình sử dụng sản phẩm
Tạo nguồn, xây dựng tệp khách hàng cá nhân qua các nền tảng ( KH CÁ NHÂN % HOA HỒNG CAO X2 )
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có tối thiểu trên 6 tháng kinh nghiệm Sales Online/ Telesales/ CSKH
Kiên trì, chăm chỉ, cẩn thận có trách nhiệm cao trong công việc.
Có laptop cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Hoa hồng + Phụ cấp + Thưởng
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được Leader Sale định hướng lộ trình phát triển rõ ràng, chi tiết
Cơ hội thăng tiến từ thực tập lên Nhân sự chính thức với chỉ sau 2 tháng
Tham gia chương trình đào tạo kỹ năng sale, đàm phán, marketing từ đội ngũ cấp cao nhiều năm kinh nghiệm
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, ...).
Tham gia các hoạt động Team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
