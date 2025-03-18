Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Liên hệ tư vấn, khai thác nhu cầu mong muốn của khách hàng và tư vấn sản phẩm phù hợp qua điện thoại/ kênh chat ( Sản phẩm LANGMASTER thương hiệu 15 năm)

Chăm sóc, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng xuyên suốt quá trình sử dụng sản phẩm

Tạo nguồn, xây dựng tệp khách hàng cá nhân qua các nền tảng ( KH CÁ NHÂN % HOA HỒNG CAO X2 )

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tối thiểu trên 6 tháng kinh nghiệm Sales Online/ Telesales/ CSKH

Kiên trì, chăm chỉ, cẩn thận có trách nhiệm cao trong công việc.

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa hồng + Phụ cấp + Thưởng

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Được Leader Sale định hướng lộ trình phát triển rõ ràng, chi tiết

Cơ hội thăng tiến từ thực tập lên Nhân sự chính thức với chỉ sau 2 tháng

Tham gia chương trình đào tạo kỹ năng sale, đàm phán, marketing từ đội ngũ cấp cao nhiều năm kinh nghiệm

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, ...).

Tham gia các hoạt động Team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin