Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Bess & Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 32, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị phần mềm dựng video, lưu trữ sản phẩm trước và sau khi dựng

Biên tập, chỉnh sửa, hoàn thiện video theo yêu cầu

Quay, dựng theo kịch bản có sẵn, dựng thành clip hoàn chỉnh

Bàn giao sản phẩm video cho các bên liên quan

Sản phẩm được đưa lên các nền tảng đầy đủ videos, bìa, và các thông tin theo từng nền tảng

Phối hợp cùng các nhân sự trong team để đảm bảo chất lượng video

Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình sản xuất video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc có kiến thức trong các lĩnh vực như Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Điện ảnh, Sản xuất video, Marketing.

Kinh nghiệm chuyên môn: Không yêu cầu

Am hiểu về quy trình sản xuất video, hậu kỳ và cách thức truyền tải nội dung thông qua hình ảnh và âm thanh.

Kiến thức cơ bản về kỹ thuật quay phim, ánh sáng, âm thanh là một lợi thế.

Kỹ năng mềm: Tư duy hình ảnh, Kỹ năng quản lý thời gian và chủ động trong công việc

Sử dụng thành thạo công cụ: Adobe Premiere, Drive, Office cơ bản

Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Bess & Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ/tháng

Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên quản lý và có cơ hội trở thành cổ đông dự án của Bess

Được học kiến thức về quản trị kinh doanh thực tiễn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Có mentors chuyên môn cầm tay chỉ việc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm việc

Xác định được lộ trình phát triển sự nghiệp và khung năng lực cần có

Được tham gia các hoạt động ngoại khoá của Bess trong quá trình thực tập

Hỗ trợ dấu thực tập và hồ sơ liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bess & Company

