Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Bess & Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Bess & Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH Bess & Company

Photographer/Video Editor

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Bess & Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 32, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị phần mềm dựng video, lưu trữ sản phẩm trước và sau khi dựng
Biên tập, chỉnh sửa, hoàn thiện video theo yêu cầu
Quay, dựng theo kịch bản có sẵn, dựng thành clip hoàn chỉnh
Bàn giao sản phẩm video cho các bên liên quan
Sản phẩm được đưa lên các nền tảng đầy đủ videos, bìa, và các thông tin theo từng nền tảng
Phối hợp cùng các nhân sự trong team để đảm bảo chất lượng video
Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình sản xuất video

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc có kiến thức trong các lĩnh vực như Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Điện ảnh, Sản xuất video, Marketing.
Kinh nghiệm chuyên môn: Không yêu cầu
Am hiểu về quy trình sản xuất video, hậu kỳ và cách thức truyền tải nội dung thông qua hình ảnh và âm thanh.
Kiến thức cơ bản về kỹ thuật quay phim, ánh sáng, âm thanh là một lợi thế.
Kỹ năng mềm: Tư duy hình ảnh, Kỹ năng quản lý thời gian và chủ động trong công việc
Sử dụng thành thạo công cụ: Adobe Premiere, Drive, Office cơ bản
Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Bess & Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ/tháng
Có cơ hội thăng tiến nhanh chóng lên quản lý và có cơ hội trở thành cổ đông dự án của Bess
Được học kiến thức về quản trị kinh doanh thực tiễn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Có mentors chuyên môn cầm tay chỉ việc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm việc
Xác định được lộ trình phát triển sự nghiệp và khung năng lực cần có
Được tham gia các hoạt động ngoại khoá của Bess trong quá trình thực tập
Hỗ trợ dấu thực tập và hồ sơ liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bess & Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bess & Company

Công ty TNHH Bess & Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

