Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Dương: City View - 212 Trần Phú - Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển dài hạn cho công ty trong lĩnh vực thương mại Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Xây dựng kế hoạch ngân sách và đảm bảo hiệu quả tài chính của doanh nghiệp Phát triển và mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa công ty Đại diện công ty trong các giao dịch, đàm phán với đối tác và khách hàng Báo cáo kết quả hoạt động và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật cơ khí cảng biển, xây dựng, khai khoáng,..vv Có kiến thức sâu rộng về quản lý, kinh doanh và lĩnh vực sản xuất Kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và định hướng cho nhân viên Khả năng hoạch định chiến lược và tầm nhìn dài hạn cho doanh nghiệp Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả Thông thạo tiếng Trung, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác Trung Quốc Hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế Có kiến thức về kỹ thuật cơ khí và quy trình sản xuất Kỹ năng xử lý căng thẳng tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao Không yêu cầu kinh nghiệm cụ thể, nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực công nghiệp nặng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực và trách nhiệm Được tham gia vào quá trình ra quyết định và định hướng phát triển của công ty Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thách thức và phát triển bản thân Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và gia đình Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA

