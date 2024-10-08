Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
- Bình Dương: City View
- 212 Trần Phú
- Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển dài hạn cho công ty trong lĩnh vực thương mại
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Xây dựng kế hoạch ngân sách và đảm bảo hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
Phát triển và mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa công ty
Đại diện công ty trong các giao dịch, đàm phán với đối tác và khách hàng
Báo cáo kết quả hoạt động và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
Xây dựng và thực thi chiến lược phát triển dài hạn cho công ty trong lĩnh vực thương mại
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Xây dựng kế hoạch ngân sách và đảm bảo hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
Phát triển và mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa công ty
Đại diện công ty trong các giao dịch, đàm phán với đối tác và khách hàng
Báo cáo kết quả hoạt động và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật cơ khí cảng biển, xây dựng, khai khoáng,..vv
Có kiến thức sâu rộng về quản lý, kinh doanh và lĩnh vực sản xuất
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc, có khả năng truyền cảm hứng và định hướng cho nhân viên
Khả năng hoạch định chiến lược và tầm nhìn dài hạn cho doanh nghiệp
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả
Thông thạo tiếng Trung, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với đối tác Trung Quốc
Hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế
Có kiến thức về kỹ thuật cơ khí và quy trình sản xuất
Kỹ năng xử lý căng thẳng tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Không yêu cầu kinh nghiệm cụ thể, nhưng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực công nghiệp nặng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thưởng cạnh tranh, tương xứng với năng lực và trách nhiệm
Được tham gia vào quá trình ra quyết định và định hướng phát triển của công ty
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, thách thức và phát triển bản thân
Được đào tạo và nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân và gia đình
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty và pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI